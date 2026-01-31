Marta Abengochea (IU-Sumar) alerta de la sustitución de valores y principios democráticos por el "Trumpismo"

Mitin central de IU-Sumar en la campaña de las elecciones aaragonesas del 8 de febrero de2023 en la sala Luis Galve del Audtorio de Zaragoza - EUROPA PRESS

La candidata de IU-Sumar a la presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, ha alertado del "riesgo de sustitución" de los valores y principios democráticos y republicanos, de la justicia y la cooperación de la paz por "el trumpismo, el odio y la exclusión".

Abengochea ha indicado que desde su candidatura no se habla de polarización, sino de "antifascismo" porque al fascismo "ni agua, ni aire para respirar" al destacar que en Aragón ha defendido durante esta campaña electoral y así seguirá una "propuesta diferente alternativa rotunda de izquierdas y de personas valientes".

La vivienda como derecho es uno de los asuntos que ha centrado su intervención en el mitin principal de la campaña de la elecciones autonómicas en Aragón del 8 de febrero. Es un problema no solo de la juventud, sino de toda la clase trabajadora, ha precisado para indicarle al presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, que "tiene que cumplir la ley estatal, declarar zonas tensionadas y topar los precios del alquiler".

Tras comentar que queda partido por jugar, ya que la campaña electoral está en el ecuador, y desde IU-Sumar ponen en el centro del debate la defensa de lo público, porque "cuando lamentablemente hay tragedias, frente a esos discursos fascistas de que solo el pueblo nos salva, solo lo público nos salva porque es lo que construimos entre todas para sostenernos y para cuidarnos a todos", ha diferenciado.

Tras reiterar "solo lo público nos salva" Abengochea ha manifestado que la propuesta de IU es "diferente y rotunda" en ámbitos como la salud para arremeter contra la "privatización" que lleva a no sacar plazas para justificar esa privatización. "Dicen que no hay médicos y luego están en la privada. La carencia no solo es en los barrios también en el medio rural", ha precisado.

En este sentido, ha criticado que se dediquen 20 millones de euros a "concertar", mientras los centros públicos "se caen a cachos". Tras tildar de "complejo" el fenómeno de la despoblación ha comentado que "ni la Quirón ni el Opus Dei van a Almohaja, donde Azcón se ha hecho un spot". Solo lo público garantiza derechos y se ve muy claramente en el medio rural", ha reiterado.

A LOS JÓVENES

De la juventud ha explicado que tiene realidades diversas y muchas veces tiene precariedad laboral, vital y situaciones de pobreza con un 24 por ciento de pobreza infantil en Aragón, que "ha subido 4 puntos más y es una barbaridad".

Los jóvenes, ha añadido, tienen incertidumbre, son consciente de que hay una "crisis ecosocial", no ve futuro y necesitan una salida, también de salud mental, que los atienda y para ello hacen falta más psicólogos y citas continuadas, no cada 6 meses y duplicar el presupuesto en políticas sociales.

En 2026 habrá mas universidades privadas que publicas y también más plazas de FP en la educación privada ha alertado para añadir que el mayor problema es la desigualdad porque la vivienda ha subido un 54% y se ha preguntado qué trabajador puede acceder.

Ha arremetido contra la reforma fiscal que del impuesto de sucesiones que "solo pagan los ultraricos" y se perdonan unos 300 millones de euros anuales que podrían ir a vivienda pública o mejorar la salud, educación o los juzgados, ha sugerido.

CUIDADOS

El universo de los cuidados, ha observado, atañe más a las mujeres y ha pedido "darle la vuelta al sistema de cuidados que es la una economía productiva y si no fuera por ese sistema el capitalismo se caía y lo haremos caer desde ahí desde esa semilla para hacer una sociedad donde nos cuidemos todas".

En cuanto a las protestas del campo ha alertado de que las explotaciones familiares se ven amenazadas por el acuerdo UE-Mercosur que "atenta contra la supervivencia de los agricultores" a lo que se suma el "recorte en la PAC del 20 por ciento que irá al rearme y a financiar las armas del asesino fascista de color naranja.

"Nos están matando el campo para financiar sus armas. Y aquí no pasa nada", ha lamentado para defender otro modelo productivo que "aúpe" a los autónomos, pymes, la economía social, la ciencia e investigación y que frene la "invasión" de los macroproyectos no solo de energía renovables "sin planificación, ni control, y con corrupción, también los macrocentros de datos que se llevan los recursos y una energía necesaria para el tejido productivo, que fija población, genera empleos y que contribuye con sus impuestos, no como las multinacionales", ha comparado.

En su discurso ha mencionando a la clase trabajadora que "somos todos"; ha pedido luchar todos juntos por esa identidad común de clase trabajadora porque la gente "no se hace así misma, sino la sociedad en la que está".

Antes de finalizar ha dicho que su formación política es la que sostiene el "hilo rojo, las banderas del feminismo, de Palestina, del Sáhara libre y muchas mas". "Nadie nos va a decir cómo hay que luchar contra al fascismo salvaje, el patriarcado criminal y el fascismo. Lo tenemos muy claro".

Abengochea ha cerrado el mitin, pero anteriormente han tomado la palabra La coordinadora general del movimiento Sumar, Lara Hernández, que ha recordado que estuvo hace 12 años en Zaragoza en un acto por los derechos humanos, que le marcó, y ahora regresa para hablar del poder de las personas, que es el "conecta las luchas y pone en el centro el valor de la gente, de la valentía de los que en su cotidianidad enfrentan injusticias, defiende servicios públicos y entregan tiempo y cuerpo de toda una vida a la militancia y la lucha".

"VALOR DE LA GENTE"

Lara Hernández ha asegurado que "Aragón nunca fue tierra de resignación, siempre fue de lucha y dignidad" para citar a María Moliner o Amparo Poch, que era "republicanas feministas y referentes de generaciones como muchos voluntarios que están calle a calle haciendo campaña.

"El valor de la gente", que es el lema de la campaña de IU-Sumar, ha explicado que habla de las personas valientes que se enfrentan día a día a los problemas de la vida que "solo se podrán resolver desde la unión".

Ha cifrado en 60.000 los aragoneses a los que vence el contrato de alquiler este año y "con miedo no se pude vivir" para arremeter contra las "grandes multinacionales y fondos buitre" que especulan con el derecho a la vivienda y para luchar contra ellos "se necesita la valentía que no tiene el PSOE" al que ha animado que ante esta emergencia nacional "hay que intervenir el mercado de la vivienda y es perfectamente posible".

A colación ha aludido a las listas de espera, "las 14 urgencias cerradas en centros de salud" para criticar que Azcón "quiere replicar el modelo de Ayuso" que, según Lara Hernández, es de "los amiguetes".

Lo que pasa en Aragón "no está desconectado del mundo", ha observado para citar al presidente de Hungría, Victor Orban, o el de Estados Unidos, Donal Trump, "asesinando a sus ciudadanos en las calles, mientras miles se enfrentan a él porque la gente ha dicho basta y será el fin de Trump más pronto que tarde", ha augurado.

PAPELETA DE LOS DERECHOS

Del pueblo palestino ha dicho que "resiste ante un genocidio en directo y ha levantado la ola de solidaridad internacional más grande de los últimos tiempos".

"La esperanza no es deseo sino que se construye y se levanta con el valor de la gente", ha expresado añadiendo que hay una alternativa y política "útil, limpia y honrada frente a la ultraderecha, derecha, el bipartidismo y el desmantelamiento de los servicios públicos y los que no quieren que la vivienda sea un derecho".

"Meter la papeleta de IU el 8F es quitar votos al PP y la extrema derecha porque es la del valor de la gente", ha razonado para aventurar que IU-Sumar "será la sorpresa de Aragón y va a marcar el camino desde aquí para poner pie en pared y frenar al fascismo. A por ellos", ha instado.