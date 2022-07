Marta Gastón: "El pacto de rentas es un reparto de cargas" en un periodo de crisis económica

La consejera de Economía asegura que en estos 40 años de Autonomía, Aragón se ha convertido en "un territorio competitivo"

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press que "el pacto de rentas es un reparto de cargas" en un periodo de "una enorme incertidumbre".

"Que ya haya un conato de pacto de rentas es una buena noticia", ha considerado la consejera, quien ha defendido el diálogo social, "el consenso, un intangible que genera confianza y es difícil de medir, y la mejor medición es la comparativa de tenerlo a no tenerlo".

Ha proseguido señalando que donde hay paz social "los acuerdos imperan" y son "mucho más estables" porque generan "una mayor confianza" en el ámbito empresarial y económico, también para los trabajadores. "Como poco, es importante que se intente el pacto de rentas a nivel nacional", ha opinado, recalcando que "generar ese acuerdo final en sí es un gran valor".

Gastón ha mencionado la crisis de 2008 para reivindicar "que no sea, exclusivamente, la clase trabajadora o el colectivo de trabajadores el que acabe sufriendo una devaluación salarial", haciendo notar que "perder poder adquisitivo supone un recorte en los salarios: Si ese es el precio, estamos hablando de un desequilibrio brutal".

Ha planteado que "con menos márgenes empresariales y cierto sacrificio de la clase trabajadora, no subir de golpe cuanto está subiendo la vida, hacer que pueda plurianualizarse esa subida" el equilibrio puede garantizarse, especialmente si la inflación subyacente no da un nuevo "mazazo" a la economía.

Ha defendido el pacto de rentas debe incluir la formación de los trabajadores, lo que redundará en una mejora de las condiciones laborales y que los empleados "se sientan más a gusto", generándose un vínculo que permitirá retener el talento y que el capital humano pase a ser capital para la empresa.

INCERTIDUMBRE

"Cuando hay incertidumbre la planificación se complica, también la toma de decisiones", ha comentado Gastón, lamentando que "en los últimos tiempos no dejan de producirse señales de malos augurios".

"Más allá de la incertidumbre tenemos otra certeza: La inflación agravada desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania", que repercute en el precio de la energía. Ha observado que Aragón ha impulsado el sector de las energías renovables, ha optimizado sus recursos y ha mejorado tecnológicamente el sector, lo que "nos hace no ser tan dependientes", si bien "los países dependientes acaban teniendo problemas y, a la larga, los problemas en Alemania o Francia acaban siendo problemas para todos".

"No diría yo que la recesión esté tan garantizada, hemos visto cómo algunas previsiones de crecimiento han cambiado cada media hora y han ido a la baja". De hecho, "seguimos creciendo" y "por el momento no atisbamos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo", por lo que "cuanto nos auguran para otoño no se compadece con los datos objetivos que vamos teniendo".

Los datos de la última oleada de la Encuesta de Población Activa (EPA) "son muy buenos" y presentan un mercado laboral regional "muy dinámico, con cifras que no tienen parangón" y que llevan a remitirse a 2008.

"Ahora mismo nadie es capaz de decir que en otoño vamos a crecer imparablemente, pero tampoco nadie sería capaz de decir que viene el apocalipsis en otoño basándose en datos objetivos", ha continuado Gastón, quien ha dejado claro que "no es bueno generar alarmismo, ni ahora ni nunca, porque el miedo se contagia y paraliza".

"Aspiramos a tener prudencia, no a alimentar la posibilidad de una profecía autocumplida", rechazando tanto "la irresponsabilidad" de advertir de una crisis como "vender un optimismo ficticio".

40 AÑOS DE AUTONOMÍA

Marta Gastón ha recordado que este año, 2022, se cumple el 40º aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y ha manifestado: "Permitir esa mayor autonomía ha garantizado que nuestras diferencias seguirán reflejadas en la planificación y la política económica".

Ha indicado que "todavía hay cuestiones que se barajan desde el ámbito nacional, como la formación para el empleo" y ha considerado que "no es posible que los desempleados de Cádiz tengan las mismas necesidades formativas que los de Zaragoza".

"Aquí, si hemos visto que en 40 años la logística ha despegado de forma importantísima es gracias al conjunto de infraestructuras que permite desarrollar el destino de las inversiones", lo que "concede" el Estatuto de Autonomía.

La titular de Economía ha mencionado la puesta en marcha, en 1982, de la factoría automovilística de GM en 1982, actualmente de Stellantis. Su llegada propició la creación de la industria auxiliar y Aragón se puso en el mapa de los territorios "con potencial para atraer inversiones", abriéndose a la internacionalización con las exportaciones de vehículos.

Gastón ha apuntado que hace 40 años la producción agropecuaria "tenía un peso enorme", lo que con la llegada de la industria automovilística permitió diversificar la economía, mejorar la formación laboral e impulsar la intermodalidad.

También "hubo un antes y un después con la llegada de Inditex" y próximamente con BonÀrea, también con Amazon Web Services, hitos en una evolución de la economía regional durante 40 años que ha convertido a la Comunidad en "un territorio competitivo". El PIB regional ha crecido un 782,5 por ciento desde 1982.

"Si antes había funcionarios cuya tarea rutinaria era echar el sello, hemos ido avanzando en digitalización" tanto en el sector público como en el privado, ha continuado Gastón, quien ha puesto el ejemplo de la industria 4.0, con robots que operan las 24 horas del día de forma continua, por lo que en la industria se perderán los trabajos más sencillos y se generarán otros más cualificados.