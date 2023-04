Maru Díaz (Podemos): "Estamos viendo en directo cómo se prepara el entierro del proyecto de la unión de estaciones"

ZARAGOZA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos en Aragón y candidata a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Maru Díaz, ha afirmado que ya se está viendo "en directo" cómo se prepara el entierro del proyecto de la unión de estaciones, porque es un "despropósito que no tiene ningún sentido".

Marú Díaz se ha expresado así este sábado ante más de un centenar de afiliados y simpatizantes durante su intervención en el mitin central de la 'Fiesta de la Primavera' de Podemos, celebrada en la capital aragonesa y en la que también han participado la secretaria general de la formación morada y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero.

"Nos dijeron y no siguen diciendo que no se podía parar la unión de estaciones, un proyecto que es un despropósito, pero estamos viendo, en directo, cómo se prepara el entierro para su fin, porque no tiene ningún sentido", ha expresado Díaz, añadiendo que "acabaremos viendo que a nadie se le ocurre destrozar Canal Roya y cómo una parte del PSOE y la otra se echan el muerto".

Así, ha continuado, el próximo 28 de mayo "iremos a votar con memoria", sabiendo quién intentó destrozar nuestro Pirineo y quién intentó parar el proyecto.

En Aragón, ha recordado la líder de la formación morada en la comunidad autónoma y consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno autonómico, "nos dijeron que de las crisis no se sale apostando por la ciencia", pero en una legislatura "hemos incrementado en un 55 por ciento el presupuesto en investigación, "porque lo mejor de nuestra tierra es su talento y la innovación".

"Hemos apostado por dejar de ser el vagón de cola de nuestro país, a lo que nos había condenado el bipartidisimo. Ahora Aragón es la tercera comunidad autónoma con mejor calidad de vida, y no es por casualidad", ha aseverado Díaz, indicando que ha sido la primera región en recuperar el PIB anterior a la pandemia "sin dejar a nadie atrás", pero también el territorio que menos ha sufrido la desigualdad y en la que menor tasa de pobreza se tiene. "No había que elegir, sino defender a nuestra gente, y eso funciona", ha remarcado.

NO REBLAR

Asimismo, Maru Díaz ha reconocido que "no ha sido fácil", porque muchas de las cosas que ahora se defienden "como de sentido común", hace años se consideraban "una locura, inimaginables". En estos años, ha agregado, se han equivocado en una cosa: "No íbamos a reblar".

"Nos llamaron utópicas, nos dijeron que no se podían intervenir los mercados y en medio de la peor crisis de la pandemia nos aseguraron que no se podían subir los impuestos a la banca, que de las crisis se salía protegiendo a los de arriba", ha rememorado la secretaria general de Podemos Aragón.

Díaz ha celebrado: "Lo hicimos, subimos los impuestos a la banca, pero, además, en Aragón también a las eléctricas, porque si la energía se produce aquí, con nuestro viento y nuestro sol, tiene que pagarse también aquí y favorecer a nuestra gente".

En esta línea, la líder de Podemos en la comunidad aragonesa ha apuntado que los diez años que han llevado a la formación "de las plazas a los gobiernos" solo son el comienzo de lo que está por venir. Ha alertado de que en las próximas semanas "querrán que reine el desánimo y el individualismo, intentarán que bajemos los brazos", pero "nosotras nos dejaremos la piel y os pedimos hacer el mayor gesto revolucionario de nuestro tiempo, conservemos la alegría en nuestro país y entre nuestra gente, porque sí se puede".

BECAS Y BOMBEROS

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha elogiado la política llevada a cabo por Maru Díaz en el Gobierno del cuatripartito en Aragón, demostrando que desde una comunidad autónoma "se puede tomar en serio la ciencia y la educación al multiplicar por 15 las becas que reciben los estudiantes".

También ha destacado que, gracias a la labor del director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, los bomberos en esta tierra por fin "trabajan con dignidad durante los 12 meses del año". Así, se ha dirigido a Maru Díaz: "Has dejado muy claro que a Aragón le sienta muy bien que gobierne Podemos".

Por otra parte, Belarra ha explicado que encuentros como la 'Fiesta de la Primavera' "son muy importantes y nos permiten mirarnos a los ojos y reconocernos como lo que somos, militantes de Podemos". Igualmente, ha señalado que la militancia ha donado más de 700.000 euros en microcréditos, una cifra que supera, en tres semanas, toda la cuantía lograda en la campaña de las anteriores elecciones autonómicas y municipales anteriores.

"En Podemos manda la gente", ha manifestado Belarra, subrayando su "orgullo" porque su formación no dependa de los bancos, sino de su gente, "quienes financiáis, apoyáis y hacéis posible que defendamos medidas imprescindibles para la gente y que no gustan a los poderosos de este país".

Del mismo modo, ha rememorado el origen de esta formación, "en un pequeño teatro de barrio"; pero "sorprendentemente, somos la única formación en nuestro país que lleva desapareciendo desde que nació", ha ironizado al tiempo que ha citado algunos de los titulares referidos a su partido en los últimos años.

Tras ello, Belarra ha asegurado: "No nos temen por lo que hemos logrado, sino por todo lo que podemos conseguir, porque nadie sabe aguantar la presión como la gente de Podemos, una fuerza política que no se calla, que en su primera década de existencia ha logrado el primer gobierno de coalición". Ha concluido: "No me temen a mi, ni a Irene Montero, os temen a vosotras, a toda la rebeldía española que transforma".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha sido la encargada de cerrar el mitin central, ha suscrito las palabras de Belarra sobre la financiación de Podemos, señalando que "no pedir ni un solo euro a los bancos, es la única manera de hacer posible lo que los de arriba siempre nos han dicho que era imposible". "Si podemos gritar 'sí se puede' es porque lo hacemos siempre juntas", ha finalizado.