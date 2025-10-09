Más de 121.000 personas disfrutan este miércoles de las fiestas del Pilar de Zaragoza y sin incidencias

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 121.000 personas han disfrutado este miércoles, 9 de octubre, de las actividades programadas en toda la ciudad con motivo de las fiestas del Pilar, en un ambiente festivo, familiar y sin incidencias reseñables.

La programación, desde el inicio de las fiestas el pasado 3 de octubre, suma más de 860.000 participantes, y superado el ecuador de las fiestas comienza a notarse que se acerca el fin de semana con los actos centrales y más multitudinarios de esta celebración como es la ofrenda de flores, el 12 de octubre, y la de frutos al día siguiente, el día 13, ha indicado la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández.

Las actividades infantiles han recibido a más de 17.700 asistentes, a pesar de que este miércoles ha sido día lectivo, y los conciertos más seguidos han sido el de DJ Nano con más de 7.600 personas en la Plaza del Pilar y Duki en el Espacio Zity, con 20.000.

Otros lugares muy concurridos que ha citado Sara Fernández han sido las foodtrucks con más de 13.000 personas y más de 40.000 en el recinto ferial.

Tiga b2b Cora Novoa + Mirallo en Estación del Norte han congregado a 1.100 asistentes e incluso se han contabilizado más de 1.000 personas en el Auditorio de Zaragoza para ver al grupo que canta 'a capella' B Vocal.

Entre las novedades, ha destacado el éxito del Espacio Xior, que "se consolida como un nuevo referente cultural" con el lleno logrado por Pepe Viyuela en el ciclo 'Humor en Xior', y la "gran acogida" del programa Off de Calle, que ha vuelto a llenar las plazas con propuestas itinerantes y familiares.

MOVILIDAD

El tranvía ha registrado este miércoles 135.808 usuarios, con cifras provisionales, con una alta afluencia de viajeros en las horas punta. Únicamente se registró un incidente, al producirse un choque a las 20.30 horas el que un coche se quedó parado en la traza por lo que se activó el plan de contingencia con buses alternativos en Valdespartera hasta que se normalizó el servicio.

En el servicio de limpieza, por la tarde, los operarios realizaron su trabajo atendiendo las zonas más concurridas y de mayor tránsito de la zona Centro y Casco Histórico. Por su parte los servicios de turno de noche atendieron plaza del Pilar, paseo Independencia, calles Don Jaime I, Alfonso I y sus zonas de influencia.

En esta jornada "ya se observa incremento de residuos por la proximidad al fin de semana, al haber habido más público en las zonas de bares la pasada noche", ha comentado Sara Fernández.

Por otro lado, ha informado de que sigue descendiendo el porcentaje de sanciones en los controles de alcohol y drogas, sólo un 3,6 por ciento de las 1.490 pruebas han terminado en sanciones, la inmensa mayoría administrativas. "Los zaragozanos y visitantes están muy concienciados", ha razonado Sara Fernández.

En cuanto a las turismo ha informado de que se rozan las 7.400 consultas en los días que han transcurrido de las fiestas del Pilar, en concreto 7.379, de las que el 12% son personas extranjeras, casi 1.000 consultas.

ACTIVIDADES PARA ESTE JUEVES

Entre las recomendaciones de la programación para este jueves ha citado que el público familiar tiene una cita "ineludible" en el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde a partir de las 17.00 horas se inaugura el XV Festival Internacional de Teatro de Feria-Parque de las Marionetas.

La apertura oficial correrá a cargo de Los Titiriteros de Binéfar, que ofrecerán su espectáculo a las 17.00 horas, marcando el inicio de una intensa jornada de magia, humor y fantasía.

En esta jornada tiene especial protagonismo de la música, el humor y las actividades familiares. El Pilar en La Almozara ofrece una cita para los más pequeños con el Tragachicos, que estará disponible de 16.00 a 20.00 horas en el Andador Ignacio Menaya Reinoso, dentro de un ambiente festivo y familiar. En el mismo horario se podrán deslizar por el León Garganchón, que estará en Valdespartera, en la plaza Cantor de Jazz.

A las 18.00 horas, el Espacio Xior vuelve a apostar por el humor de primer nivel con la actuación del inconfundible Leo Bassi (Italia), que presenta The Best of Leo Bassi, un espectáculo recomendado para mayores de 8 años en el Anfiteatro de la Residencia Xior.

La tarde continuará con sabor aragonés en el Escenario Fuente de la Hispanidad, en la plaza del Pilar, donde el Grupo Folklórico Zierzo protagonizará una nueva entrega del ciclo Denominación de Origen a partir de las 17.00 horas. Para cerrar el día, la Cadena 100 presenta en el Escenario Ámbar Fuente de Goya, en la plaza del Pilar, el concierto de Marlon a las 21.30 horas, uno de los platos fuertes de la jornada musical del Pilar 25.

Asimismo, a las 18.15 horas está previsto el Arrejuntamiento peñista, que organiza la Unión Peñista de Zaragoza con salida a las 19.30 horas desde la plaza Santa Engracia, para recorre el paseo Independencia, las calles Coso, Alfonso I, Manifestación y plaza del Pilar.

A las 19.15 será el Maratón de charangas, que organiza la Federación Interpeñas con el inicio del recorrido a las 20.00 horas desde la plaza de Aragón para discurrir por el paseo Independencia, plaza de España, calles Coso, Alfonso I y Manifestación, finalizando en plaza del Justicia.