Mas de 150 jugadores celebran el Día Internacional de las Personas Mayores en un gran torneo de ajedrez en Zaragoza

Celebración del Día Internacional de las Personas Mayores con más de 150 juegadores en un gran torneo de ajedrez en el Paseo de la Independencia - DANI MARCOS

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 personas mayores han participado este jueves en el gran torneo de ajedrez organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. El paseo de la Independencia se ha convertido durante la mañana en un gran espacio de encuentro en torno a esta disciplina, con participantes procedentes de los centros de convivencia para mayores y otros aficionados que han podido disfrutar de una jornada de deporte, convivencia y participación.

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, ha acompañado a los participantes durante la celebración del torneo y ha destacado el carácter abierto y participativo de la iniciativa.

"Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, aunque realmente deberíamos celebrarlo todos los días del año para reconocer todo lo que nos han enseñado y lo que han contribuido a la sociedad porque son nuestro mejor ejemplo", ha señalado.

La jornada, organizada por la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Federación Aragonesa de Ajedrez, ha permitido trasladar al centro de la ciudad una actividad que cuenta con una presencia consolidada en la red de centros de convivencia.

El torneo se ha desarrollado mediante un sistema suizo a seis rondas, con partidas a un ritmo de 5 minutos más 3 segundos por jugada, y con dos grupos de competición: uno dirigido a las personas usuarias de los centros municipales de convivencia y otro para el resto de participantes.

De manera paralela, se han organizado partidas simultáneas, abiertas a toda la ciudadanía, con un campeón y una campeona de Aragón. Así, el torneo ha abierto la participación más allá de las personas inscritas y ha acercado el ajedrez a quienes se encontraban hoy en uno de los espacios más transitados de la ciudad.

"Sin duda esta actividad es mucho más que una competición, es un gran espacio de encuentro en torno al ajedrez, que es una magnífica herramienta para favorecer la concentración y la memoria", ha subrayado la concejal delegada del Mayor.

CONSOLIDADA

El ajedrez, una actividad consolidada en los centros de convivencia El ajedrez forma parte de las actividades que se desarrollan de manera habitual en la red de centros de convivencia para personas mayores del Ayuntamiento de Zaragoza. Actualmente se coordinan una docena de grupos de ajedrez, con alrededor de 200 personas que practican esta disciplina durante todo el año.

A estos grupos se suman proyectos de centro como 'Ajedrezarte' y diez talleres estables que se desarrollan durante el curso, con propuestas adaptadas tanto a quienes quieren iniciarse en el ajedrez como a las personas con mayor experiencia. Estos talleres son impartidos por socios y socias de los propios centros dentro de los denominados talleres de la experiencia.

La práctica del ajedrez ofrece así un espacio para mantener activa la mente, trabajar la concentración y la memoria y, al mismo tiempo, ampliar las relaciones sociales, la participación y la convivencia.

Una jornada para reconocer la aportación de las personas mayores El Día Internacional de las Personas Mayores se celebra cada 1 de octubre desde que la Asamblea General de Naciones Unidas estableció esta conmemoración en 1990. La jornada pretende poner el foco en la contribución de las personas mayores a la sociedad y en la importancia de generar oportunidades para que puedan seguir participando activamente en la vida comunitaria.

En este contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha planteado la celebración de hoy como una oportunidad para poner en valor el envejecimiento activo y ofrecer a las personas mayores un espacio de actividad, relación y participación compartido con el conjunto de la ciudadanía.