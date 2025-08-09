Más de 150.000 personas pasan por los museos municipales de Zaragoza en los siete primeros meses de año

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La red de museos municipales de Zaragoza ha recibido un total de 151.470 visitantes en los primeros siete meses de 2025, lo que "ratifica el interés creciente por el patrimonio histórico y artístico de la capital aragonesa".

Especialmente significativa ha sido la afluencia a los Museos de la Ruta de Caesaraugusta, que han sumado 139.214 visitantes, mientras que el Pablo Gargallo recibió 12.256 visitas sólo entre enero y marzo, antes de su cierre temporal para acometer obras de mejora.

Por un lado, la Ruta Caesaraugusta propone una inmersión por la Zaragoza Romana, recorriendo los principales edificios públicos de esta antigua ciudad, fundada en el año 14 antes de Cristo.

La Ruta Caesaraugusta está compuesta por cuatro espacios arqueológicos interconectados: el Foro, situado bajo la plaza de la Seo, que fue el centro neurálgico de la vida política, religiosa y económica; el Puerto Fluvial, testigo de la intensa actividad comercial del Ebro, que conserva parte de los muelles de acceso al foto y ánforas procedentes de diversas regiones del Imperio.

Completan el recorrido el Museo de las Termas Públicas, que revela la dimensión social del baño en la Antigua Roma, con vestigios de letrina colectivas y una gran piscina porticada; y el Teatro, el monumento mejor conservado de Caesaraugusta y, con capacidad para 6.000 espectadores, uno de los mayores teatros romanos de Hispania.

Por otro lado, pese a cerrar sus puertas para acometer una reforma para mejorar su eficiencia energética y ofrecer nuevas propuestas museográficas, el Museo Pablo Gargallo mantiene su protagonismo. Las obras actuales, financiadas con fondos europeos Next Generation, concluirán previsiblemente en el primer trimestre de 2026 y, tras ellas, se incorporarán nuevos fondos, mejoras de accesibilidad y espacios interactivos.

Ubicado en el Palacio de Argillo, en pleno Casco Histórico, el museo es el único del mundo dedicado íntegramente al escultor aragonés Pablo Gargallo, uno de los grandes nombres de la vanguardia del siglo XX.

Con motivo de su 40 aniversario, el Ayuntamiento presentó el 8 de julio una muestra virtual conmemorativa en 'Google Arts & Culture', que recopila momentos clave de su historia, incluyendo exposiciones destacadas y donaciones familiares.