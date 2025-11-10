Más de 1.600 directivos españoles abordarán en Zaragoza el 27 de noviembre las claves del liderazgo de Europa

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Zaragoza acogerá el próximo 27 de noviembre la XXIV edición del Congreso de Directivos CEDE, organizado por la Conferencia Española de Directivos y Ejecutivos, que espera reunir a más de 1.600 profesionales bajo el lema 'Europa: del diagnóstico a la acción', poniendo el foco en el papel del Viejo Continente en el nuevo escenario global.

La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha dado la bienvenida este lunes a este evento, que reunirá también de forma paralela a más de 400 jóvenes con el programa 'Talento en Crecimiento', ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los debates durante la jornada se enfocan a los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea y las reformas necesarias para mantener su liderazgo económico, político y social.

Para ello, contará con destacados líderes económicos y políticos como Alfons Buxó (Deloitte); Juanjo Cano (KPMG España); Suzana Curic (Amazon Web Services); Ángeles Delgado (Fujitsu); Diella, la ministra de Albania generada por inteligencia artificial; el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos; la directora de Política Energética de la UE, Cristina Lobillo; los exprimeros ministros de Italia Enrico Letta y Mario Monti; Marc Murtra (Telefónica); Francisco Reynés (Naturgy); Rebeca Romero (Independent Community Bankers of America); el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; Pasquale Quito Terracciano (Investindustrial); y Daniel Tugues (Veolia España).

A ellos se sumarán directivos de empresas aragonesas o con fuerte presencia en la Comunidad, como la presidenta del Grupo Saica, Susana Alejandro; el presidente del Grupo Hennero, Fernando de Yarza; el presidente del Grupo Costa, Jorge Costa; y el director general de Brembo España, Benito Tesier.

Los debates girarán en torno a asuntos de gran importancia para el tejido empresarial español del presente y futuro, como la industria y el turismo como vectores de crecimiento, el compromiso de Aragón con el desarrollo económico, la innovación como motor de crecimiento, el gobierno de la IA, el futuro de los mercados de capitales, las telecomunicaciones y la energía en Europa, así como una visión global sobre la integración política y económica europea desde Estados Unidos y desde las instituciones comunitarias.

PRESENTACIÓN

Tras dar la bienvenida a los asistentes, Natalia Chueca ha afirmado que "vivimos un momento en el que ya no basta con analizar los retos: hay que actuar, decidir, liderar". "Y ese espíritu es también el que define a Zaragoza, una ciudad que en los últimos años ha demostrado que cuando se combina estrategia, gestión y visión, las cosas ocurren", ha asegurado.

La alcaldesa ha recordado que "Zaragoza es hoy una ciudad que crece, que atrae inversiones, que genera confianza", con inversiones por más de 40.000 millones de euros en los últimos dos años vinculadas a empresas tecnológica y centros de datos de la mano del Gobierno autonómico.

"Somos una ciudad estable, abierta al talento, innovadora y moderna, donde la colaboración público-privada y la seguridad jurídica son las bases de un modelo de éxito", ha agregado Chueca, quien ha insistido en que este congreso "llega en el mejor momento" porque Zaragoza "comparte los mismos valores que CEDE: liderazgo, compromiso, visión de futuro y acción".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha celebrado que el Congreso de Directivos CEDE tenga lugar este año en la capital de la Comunidad, "una región sólida y competitiva que mira al futuro con ambición y que está deseando superar con firmeza los retos necesarios para que el desarrollo del mañana aporte oportunidades a todos los aragoneses".

IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El vicepresidente de la Fundación CEDE, Ramón Adell, ha destacado que "es un placer" para le entidad celebrar este encuentro en un entorno en el que directivos y empresarios son vistos "como motores de futuro y crecimiento".

"Para que las comunidades autónomas puedan prosperar, es necesario que se promueva la colaboración público-privada; algo que hemos encontrado en Zaragoza y en Aragón", ha resaltado.

Por otro lado, ha explicado que "un congreso debe tener relevancia, interés y calidad Sobre la relevancia, ha recordado que CEDE integra a 40 entidades integradas que agrupa a más de 170.000 directivos y que este encuentro anual representa "un punto de encuentro para compartir reflexión e intereses entre todas ellas. "Podemos decir con orgullo que el 27 de noviembre Zaragoza será la capital de los directivos españoles", ha señalado.

Respecto al interés, ha enfatizado la pertinencia del hilo conductor de esta edición: "Europa está muy diagnosticada, pero lo importante ahora es que debe reaccionar para que la inercia no le lleve a la decadencia".

El presidente de ADEA, Fernando Rodrigo, ha reseñado el esfuerzo durante los últimos años para atraer el Congreso de Directivos CEDE a la ciudad.

"Europa está en una encrucijada estratégica y Aragón tiene mucho que aportar. Contaremos al mundo todo lo bueno que se está haciendo aquí en sectores como la logística, la agroalimentación, la tecnología o la automoción", ha expresado.

TALENTO EN CRECIMIENTO

En esta vigésimo cuarta edición del programa 'Talento en Crecimiento', el mismo 27 de noviembre, en la sala Luis Galve del Auditorio.

Con el foco en Europa, 430 jóvenes tendrán la oportunidad de participar en un entorno de interacción y aprendizaje abierto y creativo, donde profesionales expertos de distintos ámbitos compartirán ideas y herramientas para acompañarlos en el camino que están iniciando.

El Congreso de Directivos y la jornada de 'Talento en Crecimiento' cuentan con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.

Además, su panel de patrocinadores lo componen AWS, CaixaBank, Deloitte, KPMG, Naturgy, Telefónica y Veolia, y la colaboración de Audi Center Zaragoza y Mercer.

Por su parte, la jornada para jóvenes graduados y estudiantes de 'Talento en Crecimiento' es patrocinada por Aquara, Fundación La Caixa e Imagin, además de contar con la colaboración de Cámara de Comercio de España, Deloitte, ESIC University, Integra Technology, Fundación Princesa de Girona y Veolia.

De nuevo, esta reunión multitudinaria adquiere un formato de programa de televisión, en esta edición, respaldado por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).

Para facilitar el seguimiento del Congreso por parte de todos los directivos españoles también se va retransmitir por streaming, disponible en el siguiente enlace: 'https://www.congresodirectivos.com'.

FUNDACIÓN CEDE

La Fundación CEDE, presidida por Isidro Fainé, integra a 40 asociaciones que representan a más de 170.000 directivos.

Durante todo el año contribuye a la creación de espacios para compartir, dialogar y reflexionar sobre cuestiones que puedan ser de interés para los empresario/as y directivo/as de este país.

Fundación CEDE cuenta además con el International center for leadership development (ICLD), que es un centro de referencia en la formación de líderes empresariales y directivos de alto nivel.