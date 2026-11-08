Más de 17.000 mujeres participan en la Carrera de la Mujer 'Central Lechera Asturiana'

Salida de la Carrera de la Mujer 2026. - CARRERA DE LA MUJER

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha vuelto a convertirse este domingo en punto de encuentro para miles de mujeres que comparten una misma pasión: el deporte. La Carrera de la Mujer 'Central Lechera Asturiana' ha celebrado una nueva edición en la capital aragonesa con 17.000 participantes y todos los dorsales agotados, una cifra que confirma el arraigo de esta cita en el calendario deportivo de la ciudad. Ha participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Corredoras habituales, mujeres que se enfrentaban a sus primeros kilómetros y participantes de distintas generaciones han compartido una mañana en la que cada una ha podido disfrutar de los 6,5 kilómetros a su manera.

La actividad ha comenzado antes de que las primeras corredoras se pusieran en marcha. A las 9.15 horas, la organización ha hecho entrega de un cheque a la Asociación Somos Más, entidad aragonesa que trabaja en el acompañamiento y apoyo a mujeres supervivientes de la violencia machista.

Cinco minutos después, la atención se ha dirigido hacia Esther Briz, protagonista de un homenaje con el que la Carrera de la Mujer ha querido reconocer su trayectoria deportiva. Antes de la salida, las participantes y el equipo de la Carrera de la Mujer han dedicado un minuto de aplausos en memoria de Carlos Martínez Millet, compañero de SportLife Ibérica fallecido en el accidente ferroviario de Urda, y de todas las víctimas.

A partir de las 9.30 horas, las participantes han comenzado a tomar la salida desde la prolongación de la avenida Tenor Fleta, distribuidas en cuatro cajones para facilitar el desarrollo de la prueba. Con las últimas salidas previstas hasta las 9.45 horas, la carrera ha dado paso a una sucesión de imágenes que reflejan la diversidad de mujeres que forman parte del circuito: algunas buscando mejorar su marca, otras dispuestas a completar la distancia por primera vez y muchas compartiendo kilómetros con amigas o familiares.

6,5 KILÓMETROS

Desde la avenida Tenor Fleta, el recorrido ha avanzado por las avenidas San José y Cesáreo Alierta hasta alcanzar el paseo de la Mina. A continuación, las participantes han atravesado la plaza de San Miguel y la calle Coso, adentrándose en el casco histórico de Zaragoza antes de dirigirse hacia uno de los escenarios más reconocibles de la ciudad: las inmediaciones del río Ebro.

El paseo Echegaray y Caballero ha conducido a las corredoras hasta el puente de Santiago, por el que han cruzado el río para continuar por la avenida José Atarés.

Desde allí, la prueba ha afrontado sus últimos kilómetros en dirección a la zona Expo, donde se encontraba la línea de meta, situada en la explanada del Palacio de Congresos, junto al anfiteatro del Parque del Agua.

Un trazado que ha conectado diferentes puntos de la ciudad y que ha permitido compartir el recorrido a mujeres con objetivos y niveles de preparación muy distintos, desde quienes disputaban la carrera con la vista puesta en el cronómetro hasta quienes han optado por caminar y disfrutar de la experiencia en compañía.

En el apartado competitivo, Isabel Linares ha sido la más rápida de esta edición y ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 21:09. El podio absoluto lo han completado Marta Ceperuelo y Sara Benedi, segunda y tercera respectivamente; mientras que Lorena Plano e Isabel Macías han ocupado la cuarta y quinta posición, respectivamente.

La cita zaragozana ha sido la séptima parada del circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que en 2026 recorre nueve ciudades españolas. Con más de 22 años de historia, más de 150 pruebas celebradas y una participación acumulada que supera el millón y medio de mujeres, el circuito se ha consolidado como uno de los grandes referentes del deporte femenino en Europa.

Más allá de las cifras, su trayectoria también se explica a través de las mujeres que, edición tras edición, encuentran en estas carreras una oportunidad para iniciarse en la actividad física, recuperar el hábito de entrenar o compartir su afición con otras participantes.

En Zaragoza, esa diversidad ha quedado reflejada una vez más a lo largo de todo el recorrido. La convivencia entre corredoras y participantes que han completado la distancia caminando ha permitido que mujeres con diferentes capacidades, edades y experiencias deportivas hayan formado parte de una misma prueba.

COMPROMISO SOCIAL

Junto a su dimensión deportiva, la Carrera de la Mujer ha mantenido su colaboración con entidades que trabajan en favor de las mujeres y de distintos colectivos en situación de vulnerabilidad. Una de las protagonistas de esta edición ha sido la Asociación Somos Más, que celebra su décimo aniversario en 2026 y desarrolla iniciativas como su programa Mentoras-Acompañantes, orientado a ofrecer apoyo y acompañamiento a mujeres supervivientes de la violencia machista.

La entrega del cheque realizada antes de la salida ha servido para reconocer su trabajo y dar visibilidad a su labor. Asimismo, la prueba ha contado con dorsales 100% solidarios a favor de AMAC-GEMA, a los que se suma la colaboración con la Fundación Federico Ozanam, a través de la cual se han facilitado 25 dorsales.

También han tenido presencia entidades como la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y la Asociación Española Contra el Cáncer, esta última a través de su delegación territorial.

Estas colaboraciones forman parte del compromiso social que acompaña al circuito desde sus orígenes y que se desarrolla de forma paralela a su principal objetivo: fomentar la práctica deportiva y ampliar la presencia de las mujeres en la actividad física.