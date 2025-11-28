Los más de 200 afectados de la plaza de Santa Clara de Huesca no podrán regresar a sus viviendas a corto plazo

Personas desalojadas en la plaza Santa Clara de Huesca. - EUROPA PRESS

HUESCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los más de 200 afectados por las deficiencias estructurales de los cuatro edificios de la plaza de Santa Clara de Huesca no podrán regresar a sus viviendas a corto plazo. Así lo ha afirmado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, tras la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) que el Ayuntamiento de Huesca mantiene activado, para coordinar todas las acciones necesarias ante la emergencia de nivel 1.

Los análisis realizados por el consistorio oscense corroboran los daños y ahora hay que profundizar en ellos y buscar soluciones técnicas. Mientras tanto, los vecinos, que han pasado esta primera noche fuera de sus casas, están accediendo a ellas de forma controlada para recoger sus enseres.

Este sábado y domingo, los afectados de los portales 1 y 2 de la plaza de Santa Clara podrán pasar a sus viviendas para la recogida de enseres de 10.00 a 12.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas; los de los números 3 y 4 podrán entrar de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 horas. Desde el Ayuntamieto se ha pedido que no se trasladen voluminosos.

El Consistorio oscense mantiene activo el puesto de mando avanzado en la misma plaza de Santa Clara coordinando la entrada de los vecinos a sus casas para recoger sus enseres. "Nadie puede hacerlo por su cuenta", ha insistido Orduna en el lugar de los hechos, cuya zona está acordonada. Los afectados van siendo llamados por edificios y viviendas a lo largo de la mañana.

La alcaldesa ha manifestado que "hay que ser prudentes y de momento a corto plazo no van a poder volver, eso sí que está claro y es que la decisión de desalojar estaba clarísima y tras hablar tanto con los técnicos como con la empresa especializada en estructuras que hemos contratado, todo el mundo ve que no se podía seguir viviendo allí, ni se puede seguir trabajando en los locales comerciales".

Los más de 200 afectados son personas que residían en los números 1, 2, 3 y 4 de la Plaza de Santa Clara, que se vieron sorprendidos ante el aviso de desalojo por las deficiencias en la estructura de sus edificios con riesgo de colapso. La salida fue inmediata y no les dio tiempo a recoger prácticamente nada, sin saber además cuánto tiempo se prolongaría esa situación. Un centenar de ellos, han pasado la noche en hoteles de la ciudad, otros han optado por otras opciones habitacionales como segundas residencias, de familiares o amigos, entre ellos 20 menores.

Esta ha sido la primera noche, pero hay que buscar otra solución. Así, Servicios Sociales entrevistará con cada unidad familiar para conocer su situación, mantener a todos los miembros juntos, y encontrar un alojamiento acorde a su situación, ha trasladado Orduna, quien ha hecho hincapié en que la solidaridad oscense ha vuelto a hacer acto de presencia y son muchos los vecinos de Huesca que están ofreciendo a través de redes sociales habitaciones, alojamientos, locales a disposición de quién los pueda utilizar y el Consistorio está viendo la forma de canalizar toda esa ayuda.

Los perfiles de los afectados son variados, pero todos están desolados, hay familias con niños, personas solas, matrimonios mayores, estudiantes y cada uno tiene su situación particular. La de este jueves ha sido una larga e intensa jornada en la que los servicios de atención psicológica y de Servicios Sociales echó el resto para atender las distintas necesidades y la de hoy también lo será. El teléfono que el Ayuntamiento ha habilitado para los afectados, el 974 292155, que atienden tres personas, se ha visto colapsado.

Además de vecinos, también hay comercios y empresas afectadas, para los que se les está ofreciendo la posibilidad de trasladarse a distintos locales de la ciudad para continuar con su actividad económica. "A las empresas las estamos ya trasladando, les hemos ofrecido diferentes opciones y medidas tanto a nivel de licencias como otros locales por la ciudad, incluso hay una empresa que quizá se vaya a Walqa".

El Ayuntamiento de Huesca mantiene activado el nivel 1 de emergencia y el CECOPAL para coordinar todas las acciones, que en estos momentos se dirigen hacia la parte social, con el apoyo y acompañamiento a los afectados y la técnica. En este punto, cabe resaltar que el Consistorio ha contratado a una empresa especializada en análisis de estructuras para que haga un estudio pormenorizado de la situación y ver qué posibles actuaciones se pueden llevar a cabo.

Según la información facilitada por la alcaldesa, el mayor problema se encuentra en los bloques 2 y 4. El edificio 1 parece que no tiene tantos daños y quizá a él podrían regresar los primeros vecinos, "pero esto lo digo de una forma muy prudencial", ha matizado.

Asimismo, en los edificios más dañados, el 2 y el 4, se han instalado sensores de movimiento y de momento no se ha registrado ninguna alarma.

El acto de encendido de luces de Navidad, previsto para este sábado, se ha aplazado por respeto a los afectados, así como el espectáculo A-TA-KA y el chocolate posterior.

La zona permanece acordonada y la calle cortada al tráfico, lo que ha obligado a realizar modificaciones en la circulación. Hay cambio de sentido en las calles León Abadías, y Santo ángel de la Guarda, en el tramo entre calle Trabes y Cabestany.