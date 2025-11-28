Realojados 97 de los 200 vecinos desalojados por el riesgo de colapso en cuatro edificios de Huesca

Plaza de Santa Clara de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha desalojado este jueves a 200 personas de 77 viviendas de cuatro portales en riesgo de colapso de la plaza Santa Clara, de las que 97 han sido realojadas, tras la activación de un dispositivo de emergencia con la participación de la Policía Local, los Bomberos municipales y de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), los servicios sociales, la Policía Nacional, voluntarios comarcales de Protección Civil, Cruz Roja y 112 Aragón.

Se ha dispuesto también atención psicológica y acompañamiento técnico a las familias afectadas de los números 1, 2, 3 y 4 de la plaza Santa Clara de la capital altoaragonesa, ha informado el Consistorio oscense.

Las alarmas se activaron tras detectar problemas en el hormigón de las columnas durante unas obras en los bajos y que el arquitecto de la comunidad de propietarios del número 4 propusiera el "desalojo inminente" del edificio y, por extensión, a los tres portales colindantes. La estructura del hormigón se hizo en los años 60.

El informe del arquitecto recoge que "se tomaron muestras de hormigón y, en tres pilares distanciados en el local de planta baja, se decide no extraer en los pilares por su alto estado de carbonatación hasta una altura de 2 metros". Se comprueba también que hay daños similares en los pilares de los números 2 y 3.

Así, tras el resultado del estudio técnico, que confirma las sospechas de que el problema se debía a la carbonatación, el arquitecto se persona en el Consistorio para advertir del riesgo de colapso del edificio y es entonces cuando se activa el operativo de desalojo.

A lo largo de la noche, se ha mantenido en la zona un dispositivo de vigilancia de la Policía Local, con apoyos de la Policía Nacional, con el objetivo de vigilar los accesos a los inmuebles y la carpa. Hay convocada una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para evaluar la situación.

La alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, que ha estado en permanente comunicación con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su agradecimiento a los vecinos, que han mostrado "un comportamiento ejemplar" frente a una situación "tan dramática",

RESUMEN DE ACTUACIONES

Orduna activa el Cecopal a las 10.15 horas de este jueves, declarando la situación de emergencia nivel 1. A las 11.00 horas, ya están listos los alojamientos temporales para los afectados y los presidentes de las comunidades reciben la orden de informar a sus vecinos de que se preparen para el desalojo.

El desalojo se inicia a las 13.00 horas, con la intervención de la Policía Local y de los servicios sociales municipales, que atienden a las familias.

Una hora más tarde, una nueva reunión del Cecopal evalúa la evolución de la emergencia y organiza el dispositivo de realojo y apoyo social y, a las 14.30 horas, los edificios están totalmente vacíos y se activa al equipo de psicólogos para atender a las personas afectadas.

En ese momento, los vecinos comienzan a acceder por turnos y de forma escalonada a sus viviendas para recoger los enseres más imprescindibles.

Además de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, han visitado la plaza Santa Clara de la capital oscense el presidente de la DPH, Isaac Claver; la presidente de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro; y el subdelegado del Gobierno, Carlos Campo.