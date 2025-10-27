Más de 200 personas se citan en Virtual Hunters, la jornada del Clúster Audiovisual de Aragón

Cuenta con el patrocinio del Instituto Aragonés de Fomento y el apoyo de CEEI Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Etopia - Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología de Zaragoza, ha sido el lugar escogido para la inauguración de una nueva edición de Virtual Hunters, la jornada profesional organizada por el Clúster Audiovisual de Aragón (Clúster Clada) con el patrocinio del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el apoyo de CEEI Aragón y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.

El encuentro ha reunido a más de 200 personas inscritas, consolidándose como un punto de encuentro entre empresas, entidades formativas, instituciones y asociaciones vinculadas al sector audiovisual.

La inauguración ha contado con la participación de Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, y máxima responsable de Zaragoza Film Office, miembro fundador del clúster.

Durante su intervención, ha subrayado "la importancia del audiovisual como motor de innovación, talento y proyección" y el momento de oportunidad que vive "como industria estratégica".

Javier Martínez, director de CEEI, se encargará de la intervención final de la jornada.

TECNOLOGÍA, IA Y NUEVAS NARRATIVAS

La edición 2025 de Virtual Hunters ha explorado cómo la producción virtual y la inteligencia artificial generativa están transformando el modo de crear y distribuir contenido audiovisual.

A lo largo de la jornada se han abordado temas como los influencers virtuales, la producción inmersiva en tiempo real, la integración de la IA en los procesos creativos o las nuevas oportunidades dual-tech que conectan el audiovisual con sectores como la industria, el aeroespacial o la defensa.

Estas tecnologías, que antes parecían futuristas, están redefiniendo los procesos creativos y productivos, democratizando herramientas avanzadas que permiten a pequeñas productoras competir globalmente, rompiendo los límites físicos del rodaje y multiplicando la capacidad narrativa y visual de los creadores.

La programación ha incluido intervenciones de referentes nacionales e internacionales como Isaac Bergadà, Virtual Production Manager en GRUP MEDIAPRO; Ignacio Lacosta, cofundador y Senior VFX Supervisor en XReality Studios; Carmelo García, Audiovisual Production Lead en Hogarth Studios; Gabriel García, director de Innovación en Integra; Helio Percha y Andy García, codirectores creativos en The Clueless AIgency; Inés Villa, directora de AERA - Clúster Aeroespacial Aragonés; Conrado Cebollero, responsable de Industria Dual en la Cámara de Comercio de Zaragoza; María Coronado Álvarez, directora de Audiovisual del Spain AVHub; Roberta Bueso, directora de Relaciones Internacionales en Hacer Creativo, con la presentación del documental Fair Game.

Durante el encuentro, se ha presentado también el proyecto Distrito 7, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que aspira a convertirse en el nuevo hub audiovisual de la ciudad, concentrando talento, tecnología e innovación.

CLÚSTER CLADA Y REDCAU

El Clúster Audiovisual de Aragón (Clada) agrupa actualmente a 55 empresas y agentes del ecosistema audiovisual aragonés -desde productoras y empresas de XR hasta estudios de videojuegos y centros formativos-.Sus líneas maestras se centran en la innovación tecnológica, la formación y el talento, la cooperación empresarial y la proyección nacional e internacional del sector.

Clada forma parte de la Red de Clústeres Audiovisuales de España (REDCAU), que integra a las principales agrupaciones audiovisuales del país y promueve proyectos conjuntos en innovación, internacionalización y atracción de rodajes. Desde septiembre de 2025, Clada preside esta red, posicionando a Aragón como referente nacional en cooperación y desarrollo audiovisual.

"El audiovisual aragonés vive un momento de transformación y crecimiento sin precedentes. Cada vez somos más empresas, más profesionales y más proyectos trabajando juntos para construir una industria sólida, tecnológica y con retorno social", ha señalado Adriana Oliveros, presidenta de Clúster Clada.

"Lo hemos demostrado hoy: somos una industria que genera innovación, empleo y orgullo", ha concluido Santiago Navarro, vicepresidente de Clúster Clada y responsable de Virtual Hunters 2025.