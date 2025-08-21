Más de 30 efectivos aragoneses siguen desplegados en el incendio forestal de Barniedo de la Reina, en CyL

Más de 30 efectivos aragoneses siguen desplegados en el incendio forestal de Barniedo de la Reina, en CyL - INFOAR
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 21 agosto 2025 19:13
@ep_aragon

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) - Más de 30 profesionales aragoneses del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón permanecen desplegados en el incendio forestal de Barniedo de la Reina, en Castilla y León, para apoyar las labores de extinción después del relevo realizado este jueves por la mañana.

Durante la jornada de este jueves, este nuevo convoy aragonés --el tercero desde la semana pasada-- ha realizado labores de reconocimiento de la zona y ha apoyado varias maniobras, entre ellas una quema controlada para evitar que el fuego pasara a una carretera.

Está previsto que este convoy permanezca en Castilla y León hasta el domingo 24 de agosto. Entre los medios desplazados se encuentra la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros con su helicóptero; dos brigadas terrestres; dos autobombas; tres técnicos --uno de ellos del GADEX--; y dos capataces.

Para este viernes, la brigada helitransportada de Calamocha (Teruel) con su helicóptero sustituirá a la brigada y al helicóptero de Ejea de los Caballeros.

