Más de 30 efectivos aragoneses siguen desplegados en el incendio forestal de Barniedo de la Reina, en CyL - INFOAR

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) - Más de 30 profesionales aragoneses del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón permanecen desplegados en el incendio forestal de Barniedo de la Reina, en Castilla y León, para apoyar las labores de extinción después del relevo realizado este jueves por la mañana.

Durante la jornada de este jueves, este nuevo convoy aragonés --el tercero desde la semana pasada-- ha realizado labores de reconocimiento de la zona y ha apoyado varias maniobras, entre ellas una quema controlada para evitar que el fuego pasara a una carretera.

Está previsto que este convoy permanezca en Castilla y León hasta el domingo 24 de agosto. Entre los medios desplazados se encuentra la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros con su helicóptero; dos brigadas terrestres; dos autobombas; tres técnicos --uno de ellos del GADEX--; y dos capataces.

Para este viernes, la brigada helitransportada de Calamocha (Teruel) con su helicóptero sustituirá a la brigada y al helicóptero de Ejea de los Caballeros.