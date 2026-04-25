Más de 300 entusiastas del barranquismo llenan este fin de semana Adahuesca en el Guara Canyoning Festival 2026

Acto de inauguración del Guara Canyoning Festival 2026 en la localidad de Adahuesca, en la comarca del Somontano de Barbastro (Huesca). - GUARA CANYONING FESTIVAL 2026

ADAHUESCA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

El Guara Canyoning Festival 2026 reúne desde este viernes y durante todo el fin de semana a más de 300 personas en el Albergue Crux de Adahuesca (Huesca) dispuestas a disfrutar del barranquismo en una cuarta edición que sigue promoviendo el turismo responsable, la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente en la Sierra de Guara, un destino de referencia mundial para los amantes de este deporte.

El acto de inauguración contó con la participación del diputado de la DPH y alcalde de Barbastro, Fernando Torres; la vicepresidenta segunda de la Comarca de Somontano, Pilar Lleyda; el concejal del Ayuntamiento de Adahuesca, José María Nasarre; Mariano Altemir, en representación de la Asociación de Empresarios de Guara; Álex Cerón y Paola Cabistany, de NEWEX; y Eva Vidal, del Albergue Crux.

Álex Cerón, fundador de NEWEX y director del festival, dio la bienvenida a los asistentes y leyó el manifiesto del evento, que se presenta como mucho más que un encuentro deportivo: "El Guara Canyoning Festival es un espacio formativo donde se transmiten valores de cuidado hacia la naturaleza. Es un festival que celebra el barranquismo y conecta a las personas con el territorio, mostrando cómo un deporte puede ser una herramienta para preservar nuestro entorno".

Las entidades colaboradoras coincidieron en destacar la importancia del festival para la promoción turística y deportiva de la Sierra de Guara, un territorio reconocido desde los años 80 como referente europeo del barranquismo.

Fernando Torres subrayó la consolidación del evento en su cuarta edición y el papel de Guara en el reconocimiento de Huesca como destino de turismo activo y de aventura. Por su parte, Pilar Lleyda destacó la conexión del festival con el modelo de turismo responsable impulsado desde la Comarca de Somontano, destacando la importancia de la seguridad en montaña.

Desde el Ayuntamiento de Adahuesca, José María Nasarre dio la bienvenida a los participantes y les ha animado a disfrutar del conjunto de la oferta del destino.

Mariano Altemir, en representación de la Asociación de Empresarios de Guara, recordó el peso del barranquismo en la economía local, señalando que el turismo activo genera más de 1.000 puestos de trabajo en la comarca y contribuye a fijar población en el territorio.

Eva Vidal, del Albergue Crux, destacó también la importancia de estos eventos para generar oportunidades de emprendimiento y dinamización en el medio rural.

TALLERES, JUEGOS Y CONCIERTOS

Tras el acto institucional, los asistentes conocieron las instalaciones donde durante todo el fin de semana se celebrarán charlas, ponencias y actividades relacionadas con el barranquismo, la seguridad en montaña y la sostenibilidad.

El programa incluye, además, juegos, talleres, conciertos y una zona de exposición con las principales marcas del sector. Uno de los puntos fuertes del festival serán los talleres técnicos, que tienen lugar este sábado y el domingo por la mañana en distintos puntos de la Sierra de Guara, guiados por profesionales del barranquismo.

La mañana este sábado, jornada central del festival, ha estado dedicada a la formación con talleres de autorescate, primeros auxilios, grandes verticales, pasamanos y reparación de trajes de neopreno entre las localidades de Alquézar y Adahuesca.

A las 13.30 horas abre el espacio gastro con el bar del Albergue Crux y el food truck de La Inquietta. Y a las 17.30 está prevista la apertura de la zona de exposición con las principales marcas de equipación para deportes de montaña --Newex, Fixe, La Sportiva, Petzl, Handmell, RAB, Rodcle y Kordas--.

A las 18.15 horas empiezan las actividades divulgativas con una charla sobre fotografía de montaña y barrancos de Lucía Gan; una mesa redonda sobre seguridad en barrancos moderada por la periodista Pat Soler y con la participación de Miguel María Bodlú, fundador de la Asociación Española de Prevención y Seguridad en Montaña (AEPYSEM), Francesc Martínez, bombero con más de 30 años de experiencia en rescates, Borja Rebaque, formador en altura y rescate en espacios confinados, y Pedro Carrasco, doctor en Derecho y especialista en montaña.

Además, tendrá lugar la presentación de la Expedición Ecuador 2025 de Gocta, el grupo de exploración barranquista internacional que inició su andadura en Perú hace más de 15 años. Por la noche llega el turno de la música, con la sesión del DJ Claudio Fuster Gabás y el concierto de Rudio, grupo de versiones de punk y rock de Catejón de Sos.

También se celebrarán las pruebas finales de los juegos, se hará el gran sorteo del festival y se darán a conocer a los ganadores del concurso de fotografía. La parte gastronómica se completará con una paella gigante de Caldereta de Pastores Huesca.

Estas actividades permitirán a los participantes formarse y practicar en un entorno privilegiado, siempre desde la seguridad y el respeto al medio natural.

Con esta cuarta edición, el Guara Canyoning Festival consolida su papel como cita de referencia para deportistas, empresas, profesionales e instituciones vinculadas al barranquismo, reforzando la proyección nacional e internacional de la Sierra de Guara.