Más de 3.100 jabalíes abatidos en febrero para proteger el porcino aragonés de la peste africana

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha retirado durante el pasado mes de febrero un total de 2.544 jabalíes abatidos dentro del dispositivo extraordinario de control de fauna silvestre que se desarrolla en todo el territorio autonómico para hacer frente a la "sobrepoblación" de esta especie y a la extensión de la peste porcina africana (PPA). A esta cifra hay que sumar otros 612 animales destinados a autoconsumo en las tres provincial, haciendo un total de 3.156 ejemplares.

El jabalí está considerado como el principal vector de transmisión de esta enfermedad, por lo que el control de su población resulta clave para proteger la sanidad animal y la bioseguridad de las explotaciones ganaderas, ha informado el Gobierno autonómico.

Desde que se iniciara en diciembre este control intensivo de la población de jabalíes, fruto de la coordinación entre la Administración, las entidades colaboradoras y el sector cinegético, se han eliminado más de 9.300 ejemplares --3.386 en diciembre, 2.796 en enero y 3.156 en febrero--.

Asimismo, desde la Federación Aragonesa de Caza han apuntado que a estas cifras oficiales de jabalíes habría que añadir un aumento notable de animales no recogidos por dificultades orográficas, consumo de aves necrófagas y destino para alimentación de perros de caza.

En el marco de este dispositivo, el Gobierno de Aragón mantiene también un sistema de bonificaciones dirigidas a los cotos de caza. En el caso de las capturas correspondientes al mes de diciembre, las ayudas ascendieron a 148.000 euros y ya han sido abonadas, reconociendo así el esfuerzo realizado por los cotos y las cuadrillas de cazadores en esta tarea.

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PORCINO

Aragón cuenta con la principal cabaña porcina de España, un sector estratégico para la economía rural y la industria agroalimentaria de la comunidad.

En este contexto, el Departamento ha señalado que sigue con atención la evolución de la PPA en Cataluña y ha considerado necesario disponer de información actualizada sobre la situación, el origen de los focos, la procedencia de los animales cazados y las previsiones de evolución de la enfermedad tanto por parte de la Generalitat como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En relación con los más de 220 casos detectados en la comunidad vecina desde el pasado mes de noviembre, la Consejería ha subrayado la importancia de reforzar los canales de coordinación entre administraciones, con el fin de mejorar la capacidad de prevención.

Asimismo, ha subrayado que es prioritario mantener una vigilancia activa y medidas preventivas que garanticen la sanidad animal y la competitividad del sector porcino, para lo que resulta "fundamental" la colaboración y el intercambio de información entre administraciones públicas.

Finalmente, el Departamento ha querido agradecer expresamente la implicación de la Federación Aragonesa de Caza, cuya coordinación y trabajo constante están siendo "fundamentales" para el buen funcionamiento del dispositivo.

Ha reiterado también que mantendrá y reforzará el operativo extraordinario de control de fauna silvestre, con el objetivo de seguir avanzando en el control poblacional del jabalí y en la prevención de la peste porcina africana.