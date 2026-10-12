Más de 325.000 personas participaron este domingo en los eventos de las Fiestas del Pilar

Más de 18.200 personas han asistido este sábado a la subida de la imagen de la Virgen en la plaza del Pilar. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol, ha realzado este lunes la elevada participación de zaragozanos y visitantes en los diferentes eventos celebrados este sábado en la capital aragonesa con motivo de las fiestas del Pilar, con 326.713 asistentes contabilizados.

"Uno de los actos principales del día de ayer fue la subida de la Virgen", con 18.200 asistentes al acto en el que la Virgen del Pilar se coloca sobre la estructura, un evento en el que actúan grupos joteros y los Infanticos del Pilar también cantan. Ha asistido la corporación municipal.

Hubo "un llenazo absoluto en la plaza del Pilar", con más de 45.000 asistentes al concierto de Dani Fernández. Las Fuerzas de Seguridad cerraron los accesos a la plaza del Pilar "para evitar que hubiera ningún problema". Con este balance, las actividades acumulan 820.774 participaciones desde el viernes 9 de octubre.

Uriol ha puesto de relieve, también, el evento 'Río y Juego' --39.000 asistentes en el Frente Fluvial de la Expo-- y el Parque de las Marionetas, para niños, --4.600 personas en el Parque Grande-José Antonio Labordeta-- junto con otras actividades infantiles, que reunieron a más de 68.000 personas "con grandes y pequeños". "La comparsa salió por la mañana desde el Ayuntamiento con un seguimiento de 18.000 personas".

El público joven también tuvo su propia cita con la Fiesta Viral Light, que reunió a 1.224 participantes en la Sala Multiusos del Auditorio, con las actuaciones de Alex Melero, Beuxi y Aaron MVP.

El Recinto Ferial de Valdespartera recibió 74.000 visitas durante el domingo, que elevan a 190.000 las registradas desde el viernes. En este entorno, la Oktoberfest reunió a 2.696 personas y el III Festival de Circo sumó 2.084 asistentes.

JOTA Y ARTES ESCÉNICAS

La música y el baile tradicional congregaron a 5.259 personas. El CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa reunió a 1.389 asistentes en la Sala Mozart, en una final que proclamó a las personas ganadoras de esta edición. Las actuaciones de D'Aragón, La Fiera y Royo del Rabal sumaron 3.540 asistentes en el escenario Fuente de la Hispanidad, y las Rondas Joteras de Alma de Aragón y Xinglar congregaron a 330.

Los teatros Principal y del Mercado registraron 1.461 espectadores: 1.257 disfrutaron de Houdini. Un musical mágico y 204, de Comisaría en Fiestas. A estas propuestas se sumó El fantasma de la ópera, con 1.450 espectadores en el Palacio de Congresos.

Las artes escénicas al aire libre reunieron a 950 personas, con 750 asistentes a Triodedós, de Barreto y la PVC, en Delicias de Circo, y 200 a Zozobra, de La Roca Teatro, en Humor en Xior. El espectáculo Agua, Luz y Sonido, en las fuentes del Parque José Antonio Labordeta, contó con 1.500 asistentes.

La programación de El Pilar en los Barrios reunió a 1.467 personas, con propuestas en Santa Isabel, con 538 asistentes; Torrero, con 316; Casablanca, con 283; La Cartuja Baja, con 224, y La Venta del Olivar, con 106. La magia, el teatro y los cuentos extendieron así la celebración a diferentes zonas de la ciudad.

Los museos y salas de exposiciones recibieron 4.721 visitas. Destacaron Expobandera de Capitanía, con 2.742, y la Lonja, con 1.153, junto a la actividad registrada en los museos de la Ruta de Caesaraugusta y el resto de los espacios expositivos.

La gerente de Zaragoza Cultural ha mencionado las conciertos "multitudinarios" de Aterciopelados e Isla Kume en el Jardín de Invierno, con 5.500 participantes, y de R de Rumba y Lady Funk en la Estación del Norte, contabilizándose 4.400 asistentes. Espacio Zity contó con 24.000 asistentes a Blackworks y Sergio Dalma reunió a 1.845 personas en el Pabellón Príncipe Felipe.