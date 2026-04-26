Más de 3.500 personas disfrutan del Palacio de la Aljafería en las jornadas de Puertas Abiertas para celebrar San Jorge

Afluencia de público durante una de las jornadas de Puertas Abiertas en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza para celebrar San Jorge. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Aljafería ha celebrado los días 24, 25 y 26 de abril sus tradicionales jornadas de Puertas Abiertas para celebrar el Día de San Jorge con las que más de 3.500 personas han podido recorrer la sede del Parlamento aragonés de manera gratuita y disfrutar de una programación centrada en descubrir todos los entresijos de la Cámara autonómica y del espacio monumental en el que se encuentra, amenizada con las jotas del grupo Raíces de Aragón y talleres infantiles.

Así, un año más, la Aljafería ha abierto sus puertas a la ciudadanía de forma gratuita para disfrutar de todos los patios y estancias de la zona histórica, así como ofrecer visitas a la zona parlamentaria de la mano de los diputados y diputadas para conocer los principales espacios en el que desarrollan su actividad, como el hemiciclo, la sala de juntas o la zona de Presidencia.

Además, las jornadas de Puertas Abiertas de la sede de las Cortes de Aragón han tenido como protagonistas a los más pequeños, que han participado en tres talleres infantiles de manualidades centrados en acercar la figura de Goya, la historia de la Torre del Trovador y de la Aljafería de una manera divertida y llevarse, así, un bonito recuerdo del Palacio.

Por otra parte, la sede del Parlamento aragonés ha acogido, un año más, la salida de la Jorgeada 2026, una andada organizada por Os Andarines de Aragón, que cuenta con la participación de más de mil personas y que parte desde la Aljafería para recorrer 80 kilómetros de trayecto hasta Huesca.

Tampoco ha faltado estas Puertas Abiertas la cobertura mediática con la realización de programas en directo desde la Cadena SER, Cope, Aragón Radio y Aragón TV, así como por parte de los informativos de RNE.