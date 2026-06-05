Más de 400 docentes comparten experiencias de innovación educativa en la jornada final de Hipatia 2026

Jornada final del evento Hipatia 2026, en la Facultad de Innovación de Unizar.
Jornada final del evento Hipatia 2026, en la Facultad de Innovación de Unizar. - GOBIERNO DE ARAGÓN.
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 5 junio 2026 12:15
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ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de Zaragoza ha acogido este viernes la jornada final del Programa Hipatia 2026, una iniciativa del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades que fomenta la colaboración entre docentes de enseñanzas no universitarias y profesorado universitario para mejorar la práctica educativa. En esta edición se han presentado 69 proyectos desarrollados por alrededor de 430 docentes de centros sostenidos con fondos públicos y de las tres universidades aragonesas.

La jornada ha comenzado con la bienvenida institucional del decano de la Facultad de Educación, Santos Orejudo, y del director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, José Luis Ferrando, quien, durante su intervención ha destacado que Hipatia nació con la convicción de que "el sistema educativo no puede avanzar de forma fragmentada" y ha subrayado "el valor de la cooperación entre universidad y escuela para generar mejoras reales en los centros educativos".

Tras el acto de apertura, los participantes han asistido a la conferencia 'El futuro se entrena', impartida por Ana Rodríguez, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, centrada en el papel de las 'soft skills' o habilidades transversales para liderar los procesos de transformación educativa.

Los proyectos presentados son fruto de un modelo de formación basado en la observación entre iguales, la reflexión conjunta y el diseño colaborativo de propuestas de mejora educativa.

Según ha señalado Ferrando, Hipatia ha conseguido crear un "verdadero puente bidireccional" entre el ámbito universitario y los centros educativos, permitiendo que la investigación y la práctica docente se enriquezcan mutuamente.

Con esta jornada, el Programa Hipatia cierra una nueva edición consolidándose como una de las principales iniciativas de innovación educativa y formación docente de Aragón, fortaleciendo la conexión entre universidad y escuela y promoviendo prácticas educativas con impacto directo en el aprendizaje del alumnado.

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