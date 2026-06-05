Más de 400 docentes comparten experiencias de innovación educativa en la jornada final de Hipatia 2026

Jornada final del evento Hipatia 2026, en la Facultad de Innovación de Unizar. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de Zaragoza ha acogido este viernes la jornada final del Programa Hipatia 2026, una iniciativa del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades que fomenta la colaboración entre docentes de enseñanzas no universitarias y profesorado universitario para mejorar la práctica educativa. En esta edición se han presentado 69 proyectos desarrollados por alrededor de 430 docentes de centros sostenidos con fondos públicos y de las tres universidades aragonesas.

La jornada ha comenzado con la bienvenida institucional del decano de la Facultad de Educación, Santos Orejudo, y del director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, José Luis Ferrando, quien, durante su intervención ha destacado que Hipatia nació con la convicción de que "el sistema educativo no puede avanzar de forma fragmentada" y ha subrayado "el valor de la cooperación entre universidad y escuela para generar mejoras reales en los centros educativos".

Tras el acto de apertura, los participantes han asistido a la conferencia 'El futuro se entrena', impartida por Ana Rodríguez, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, centrada en el papel de las 'soft skills' o habilidades transversales para liderar los procesos de transformación educativa.

Los proyectos presentados son fruto de un modelo de formación basado en la observación entre iguales, la reflexión conjunta y el diseño colaborativo de propuestas de mejora educativa.

Según ha señalado Ferrando, Hipatia ha conseguido crear un "verdadero puente bidireccional" entre el ámbito universitario y los centros educativos, permitiendo que la investigación y la práctica docente se enriquezcan mutuamente.

Con esta jornada, el Programa Hipatia cierra una nueva edición consolidándose como una de las principales iniciativas de innovación educativa y formación docente de Aragón, fortaleciendo la conexión entre universidad y escuela y promoviendo prácticas educativas con impacto directo en el aprendizaje del alumnado.