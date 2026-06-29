Más de 400 personas visitan el palacio provincial de la DPZ y el Sástago con motivo de Santa Isabel de Portugal

Los visitantes han disfrutado de un recorrido histórico y cultural. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas han visitado este fin de semana el palacio provincial y el palacio de Sástago gracias a las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Diputación de Zaragoza para celebrar el día de Santa Isabel de Portugal, patrona de la provincia y de la propia institución.

Los visitantes han disfrutado de un recorrido histórico y cultural en el que gracias a las explicaciones de los guías han conocido todos los detalles de los rincones más destacados del palacio provincial y del palacio de Sástago, dos edificios contiguos llenos de historia y de curiosidades.

Asimismo, los visitantes han podido entrar y disfrutar de lugares tan icónicos como el despacho del presidente, el salón de plenos de la institución en el que se desarrollan todas las sesiones así como disfrutar de la emblemática biblioteca del palacio de Sástago.

Las actividades de la Diputación de Zaragoza para conmemorar el día de la provincia también incluyen visitas guiadas a la Real Capilla de Santa Isabel este fin de semana, los días 3, 4 y 5 de julio en horario de mañana. Quedan las últimas plazas y para participar y será imprescindible reservar previamente, llamando al teléfono 680 814 100 o bien escribiendo un correo a la dirección reservaspsastago@gmail.com.

Asimismo tendrá lugar la exposición del XXXVII Gran Premio de Arte Santa Isabel en el Palacio de Sástago. Se trata del máximo reconocimiento que otorga la Diputación de Zaragoza en el ámbito de la cultura. La muestra abrirá sus puertas el viernes 3 de julio a las 12.00 horas.

Las actividades de la Diputación de Zaragoza para conmemorar el día de la provincia también incluyen*un concierto en el templo dedicado a la Reina Santa, que pondrá colofón al XXII Festival de Música Antigua que ofrecerán Los Músicos de Su Alteza este jueves 2 de julio, a las 20.00 horas bajo el título 'Couperin & Nebra'.

El acto central de las celebraciones tendrá lugar el 6 de julio con la entrega de los máximos galardones de la Diputación de Zaragoza, las Medallas de Oro de Santa Isabel, que este año han recaído en José Luis González Uriol, Víctor Juan Borroy y CERMI Aragón.

La ceremonia tendrá lugar en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, con acceso reservado a las instituciones y entidades invitadas debido al aforo limitado de dicho espacio.