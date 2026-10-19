Más de 40.000 personas participan con Ibercaja en las fiestas del Pilar de Zaragoza

Más de 40.000 personas participan con Ibercaja en las fiestas del Pilar. - IBERCAJA

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 40.000 personas han participado en las actividades que Ibercaja ha organizado entre los días 9 y 18 de octubre para celebrar las fiestas del Pilar de Zaragoza.

Así, el juego que permitía actuar con los Cabezudos en las pantallas de la zona Xcaparate, en la esquina digital de la sede central del Banco, ha registrado más de 38.000 activaciones; cerca de 2.000 personas han asistido a los conciertos Resuena organizados en la Plaza Ibercaja y más de 1.000 personas han disfrutado de las representaciones de 'Los Pilares de Aragón'.

Por otro lado, más de 80 niños participaron en los talleres Xplora en los que, a través de dinámicas prácticas y juegos creativos han podido realizar una divertida versión de la Pilara o el Torero inspiradas en los cabezudos de Zaragoza y aprender los pasos de la jota, una de las expresiones culturales más representativas de la cultura popular aragonesa.

El "León Garganchón" y el grupo de joteros y jóvenes cantantes en el entorno de la sede de Ibercaja tuvieron una extraordinaria acogida por el público más infantil, en el primer caso, y por el más familiar, en el segundo.

PATROCINIO DE ACTIVIDADES

Ibercaja ha patrocinado diversas actividades que se han llevado a cabo por toda la ciudad durante estos días. En el Pregón, con más de 120.000 asistentes, colaboró con una carroza propia y con el reparto de 50 kilos de caramelos y 7.000 chapas elaboradas por Ibercaja para las Fiestas del Pilar; distribuyó 2.000 regalos a los asistentes a los espectáculos del Parque de las Marionetas; y patrocinó algunos de los conciertos más destacados que han tenido lugar en el Escenario Goya de la plaza del Pilar.

La entidad bancaria también ha estado presente en los escenarios musicales de la Hispanidad de la plaza del Pilar y el Jardín de Invierno del Parque Grande.

En el marco de la actividad infantil, el espacio 'Río y Juego' en el Parque del Agua, así como las comparsas de Gigantes y Cabezudos han contado con una numerosa asistencia de público, donde Ibercaja ha repartido 60 kilos de caramelos.

Por primera vez, Ibercaja ha distribuido bonos consumo para las Food Tracks y más de 55.000 entradas de los espectáculos que han tenido lugar en el Palacio de Congresos Expo, Teatro del Mercado, Teatro Principal, Auditorio de Zaragoza, Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen, y el Patio de la Infanta.