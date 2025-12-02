Más de 600 personas participan en Zaragoza, este fin de semana, en el XXV Encuentro de Familias Down España 2025

25º Encuentro De Familias Down España 2025 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Down España reúne en Zaragoza a más de 600 Personas en su XXV Encuentro Nacional de Familias. La capital aragonesa acogerá este evento del 5 al 8 de diciembre donde los asistentes disfrutarán de un fin de semana con formaciones, talleres y ocio para toda la familia. Además, los participantes podrán compartir experiencias y conocer a personas de otros puntos de España.

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha recibido este lunes a una representación de familias aragonesas con miembros que tienen síndrome de Down para presentar esta cita nacional.

El evento, organizado por Down España y Up&Down, ha sido organizado por la asociación Zaragoza Up&Down, una entidad que nace hace quince años con el objetivo de promover la plena integración familiar, escolar y social de las personas con Síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales.

Marian Orós ha destacado que para Zaragoza que más de 600 personas vengan a la ciudad es un elemento de "alegría y de orgullo", ya que ese fin de semana la ciudad se convertirá en un "espacio común de diálogo, de trabajo, de participación y de convivencia", ha descrito. "Es fundamental que compartamos estos ratos, esta normalidad es algo que tenemos que ir inoculando en la sociedad, ya que a las personas se las conoce por sus acciones y no por su discapacidad", ha diferenciado.

A la presentación del evento en el Ayuntamiento de Zaragoza ha asistido el presidente de la asociación Up&Down, Félix Misol, acompañado de la vicepresidenta de Down España, Nieves Doz, que han explicado los principales contenidos del Encuentro.

Félix Misol, como presidente de la entidad anfitriona, ha mostrado su agradecimiento por este acto de bienvenida y ha avanzado que los próximos días van a ser "muy especiales". "Este encuentro --ha relatado-- nace de un deseo de reunirse, de recordarnos que estas familias no caminamos solas y de reforzarnos con un gran momento asociativo nacional de las personas con síndrome de Down".

CONFIANZA Y ESPERANZA

Este evento tiene una misión "profundamente humana", que es la de "acompañar y fortalecer" a las personas con síndrome de Down y a sus familias, ofreciéndoles orientación, recursos y un espacio en el que compartir experiencias y crear vínculos para vivir con "más confianza y más esperanza", ha recalcado Félix Misol.

Por su parte, el presidente de Down España, Mateo San Segundo, ha comentado que el objetivo del encuentro es "salir una fuerza renovada de defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down".

Desde 1991, la asociación española trabaja para asegurar la autonomía y la inclusión del colectivo. "Después de 25 encuentros, estamos en un buen momento para reflexionar sobre lo conseguido y sobre lo que falta por conseguir", ha afirmado San Segundo.

UN PROGRAMA PARA APRENDER Y DISFRUTAR EN FAMILIA

La inauguración del evento será el 5 de diciembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza y la presentación correrá a cargo del showman Luis Cebrián y por dos jóvenes con esta discapacidad psíquica, Adriana y Natalia; además contará con distintas actuaciones de danza y de folclore aragonés.

Durante el evento, Down España también entregará su Premio Trébol a la Solidaridad, que este año recaerá en la agencia de publicidad Contrapunto BBDO por su compromiso y apoyo en las campañas de sensibilización que, desde hace casi una década, diseña para la Federación.

Los días 6 y 7 de diciembre, los asistentes al Encuentro participarán junto a los mejores expertos en sesiones formativas sobre autonomía, salud, derechos del colectivo o herramientas de inteligencia artificial.

La formación del encuentro, guiada por el lema 'Aprender a cuidarnos para cuidar mejor', abordará temas "esenciales" para las familias como el bienestar emocional, el autocuidado, la salud, los avances en investigación y la nueva legislación sobre medidas de apoyo a la discapacidad. Incluye, además, contenidos "imprescindibles", como la promoción del deporte inclusivo y el ocio, ha enumerado Misol. Estos talleres se dividirán en tres franjas de edad que incluyen niños de 0 a 6 años, de 7 a 18 años y participantes mayores de edad.

Para clausurar este evento, con la colaboración de Fundación ONCE y Fundación La Caixa, se celebrará una cena de gala en un céntrico restaurante donde Down España y Up&Down se despedirán de las familias hasta el año que viene.