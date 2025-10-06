Más de 650.000 personas participan el primer fin de semana en las fiestas del Pilar sin incidencias

Destaca la aceptación "muy elevada y la gran satisfacción" de los espacios seguros y sin que haya habido agresiones

ZARAGOZA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado las más de 650.000 personas que han participado en este primer fin de semana de los distintos actos de las fiestas del Pilar y en un ambiente de máxima seguridad, armonía y buena convivencia".

La participación ha sido masiva desde que el pasado sábado comenzara de forma oficial las fiestas, pero ya el viernes hubo conciertos tanto en el Espacio Zity como en la plaza del Pilar.

Los momentos de mayor afluencia han sido en el momento del pregón en la plaza del Pilar, que congregó a más de 36.000 personas y el Espacio City también consiguió un lleno en los dos primeros conciertos tanto el sábado como el domingo.

"La buena noticia --ha comentado-- es que, a pesar de esta gran participación y de estas cifras que asustan, porque 650.000 personas es prácticamente la población total de Zaragoza, han transcurrido todos los actos y todas las celebraciones con máxima seguridad, en armonía, buena convivencia y eso, sin duda, es una seña de identidad de nuestras fiestas del Pilar y de nuestro carácter zaragozano".

También, ha apuntado Chueca, es fruto del esfuerzo que se hace por parte del Ayuntamiento y en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ir mejorando año tras año las medidas de seguridad que se van implantando.

"BUENA SINTONÍA"

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha destacado el nuevo plan de autoprotección en la plaza del Pilar, puesto en marcha el pasado sábado, que "sin duda, dio muy buen resultado porque prácticamente un 40 por ciento de los que siguieron el pregón lo hicieron desde otros espacios, como las pantallas gigantes y, así, cuando hubo que cortar el paso y el acceso a la plaza del Pilar no generó ningún problema".

Ha reconocido que le "impactó mucho" que más de 25.000 personas siguiesen en directo el pregón desde el Espacio Zity, desde la gran pantalla que había en el interior y que ha permitido que todos los ciudadanos pudiesen participar; unos en directo en la plaza del Pilar y otros a través de pantallas en otros espacios festivos, que "ha contribuido a que todo sea muchísimo más seguro".

Otras cifras que ha aportado han sido las 69.000 que se dieron cita este fin de semana en Espacio Zity. Tanto el concierto de Melendi como Rels B llegaron a más de 28.000 personas y este domingo Manuel Carrasco ha congregado en torno a las 12.000 personas al ser un domingo.

El espacio de la plaza del Pilar fue el punto de encuentro de 20.000 personas el viernes con el concierto del padre Guilherme y después Pablo López reunió a 23.000 espectadores y se han contabilizado 6.500 en el concierto de Leire Martínez.

"En general hay que seguir invitando a todos los zaragozanos a que participen, a que sigan haciéndolo en esta buena sintonía y que son muchos los actos que tenemos, más de 1.000 programados", ha subrayado la alcaldesa, quien este lunes por la mañana ha visitado la muestra gastronómica en la plaza de los Sitios, que es una "oportunidad" de venir a comprar productos artesanos de Aragón y poder participar también de la gastronomía y de estos momentos de encuentro con los amigos a lo largo de estos días.

LEÓN GARGANCHÓN

Sobre la novedad para el público infantil de este año, el tobogán gigante León Garganchón, ha asegurado que tanto los niños como las familias "están encantados y ha sido un "exitazo".

Ha comentado que este domingo acudió a ver el Tragachicos y el León Garganchón que estaban juntos en la zona próxima a la Delegación del Gobierno. "La fila que había para León Garganchón ganaba y cuando pregunté a los niños a ver cuál era el preferido, dijeron que el León. El efecto novedad siempre llama y además el que sea un León ha gustado mucho, con lo cual está teniendo una grandísima acogida y lo que me sorprendió también es la de rato que había que hacer fila, lo larga que era la fila para poder tirarse por uno u otro, con lo cual los dos fueron un exitazo una vez más después de tantos años".

Ha avanzado que estos días seguirán ambos toboganes, además de los cabezudos para hacer que los niños, "que son una parte muy importante de la ciudad y por lo tanto de estos días de fiesta, puedan también disfrutar de las fiestas del Pilar en el Parque de las Marionetas o en Río y Juego que también congrega cada tarde a muchos niños a la salida del colegio".

ESPACIOS SEGUROS

Sobre los espacios seguros que sustituyen a los puntos violeta, la alcaldesa ha explicado que este domingo ha estado hablando con las trabajadoras sociales que atienden en el que se localiza en el recinto ferial y le han trasladado que reciben "muchas más solicitudes de información por parte de tanto chicos como chicas que se acercan y que ven con muy buenos ojos y agradecen mucho que puedan ser atendidos tanto de agresiones sexuales como de otro tipo de agresiones".

Incluso, ha apuntado, las trabajadoras sociales le han informado de que las familias "también pedían que en el futuro se pueda atender a aquellos niños que puedan perderse y que también sea un punto que hasta ahora no estaba contemplado".

Su impresión es que, en general, "la aceptación ha sido muy elevada y hay una gran satisfacción, no hay nada reseñarle y no ha habido ningún tipo de agresión que se pueda reseñar en estos momentos". "Vamos a confiar en que sigan dando servicio a todos, a las mujeres por supuesto y también a los jóvenes y que nos ayuden a mejorar la seguridad en todos los recintos", ha concluido.