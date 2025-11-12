Más de un centenar de profesionales se reúnen en la USJ por una edición de calidad, ética y socialmente responsable

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) celebra esta semana en la Universidad San Jorge (USJ) su asamblea general en la que defenderá una edición de calidad, ética y socialmente responsable.

En este encuentro se reunirán un centenar de profesionales de la edición académica y científica para participar en diferentes ponencias y entregar los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria, que reconocen los mejores libros publicados por las universidades y centros de investigación españoles en 2024.

Durante la presentación de este evento, que ha tenido lugar este miércoles en el Edificio Grupo San Valero, la rectora de la USJ, Silvia Carrascal, ha afirmado que "las editoriales universitarias desempeñan un papel insustituible en la sociedad, ya que son garantes de la difusión rigurosa del conocimiento, de la promoción de la cultura y de la defensa de la pluralidad intelectual".

Así, la rectora ha destacado que, gracias al trabajo de las editoriales, "la investigación y la creación académica llegan a la sociedad, contribuyendo al progreso, al pensamiento crítico y a la formación de ciudadanos libres y responsables".

Por otra parte, Silvia Carrascal ha señalado que en la Universidad San Jorge "apostamos por la calidad, la innovación y la responsabilidad en cada uno de nuestros proyectos editoriales, y trabajamos para que la cultura, en todas sus manifestaciones, ocupe un lugar central en la vida universitaria y en la sociedad".

En este sentido, "acoger esta asamblea es, para nosotros, una oportunidad para reafirmar ese compromiso y para aprender de la experiencia y el saber de todos vosotros", ha agregado.

La presidenta de la UNE, María Isabel Cabrera, ha afirmado que las editoriales universitarias son las aliadas estratégicas de las universidades en la transferencia del conocimiento ya que en torno a ellas confluyen la investigación, la docencia y la divulgación, dando lugar a un flujo constante de ideas que se materializan en libros, revistas y otros formatos editoriales.

"Esta labor no es únicamente técnica, es también cultural, académica y social, pues asegura que los resultados de la ciencia y de la creación universitaria lleguen a la comunidad científica, al alumnado, a la sociedad y a la ciudadanía en general, para que puedan contribuir, desde el conocimiento, a hacer crecer a nuestras sociedades y hacerlas más democráticas, críticas y libres", ha asegurado.

Para Cabrera, el desempeño de la comunicación científica y académica requiere cada vez más de "estructuras editoriales sólidas, profesionales cualificados y procesos transparentes que garanticen la calidad, la credibilidad y la difusión global y democrática de las publicaciones".

Además, ha resaltado que "la edición científica no se limita a la impresión de contenidos, sino que abarca un conjunto de procesos editoriales complejos comprometidos con los códigos éticos que presiden la actividad de nuestras instituciones: evaluación por pares, diseño, edición digital, gestión de derechos, distribución y visibilidad en entornos nacionales e internacionales".

La presidenta de la UNE, en referencia al papel de la UNE, ha resaltado los principios de cooperación, pluralidad, calidad y defensa de la edición universitaria como bien público, que distinguen a la asociación, y ha valorado esta tarea como "decisiva para consolidar un modelo de edición que conjuga la excelencia académica con la innovación tecnológica, el respeto a la diversidad lingüística y la sostenibilidad de los proyectos editoriales".

PROGRAMACIÓN ASAMBLEA UNE

La inauguración de la Asamblea UNE comenzará a las 9.00 horas en el Edificio Grupo San Valero, espacio que acogerá las distintas sesiones de trabajo.

En primer lugar, se desarrollará una mesa redonda en la que se reflexionará sobre cómo actuar ante las malas prácticas y el fraude en la comunicación científica en la que participarán Iratxe Puebla, Facilitation and Integrity officer de COPE (Committee on Publication Ethics); Ángel Delgado-Vázquez, jefe de Servicio de Soporte al Aprendizaje y la Investigación en la Universidad Pablo de Olavide; y Alberto Martín Martín, profesor titular de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada; coordinados por Reme Pérez, vicepresidenta de la UNE.

A continuación, se analizará el uso de la inteligencia artificial, con la participación de Jorge Corrales, director general de CEDRO, que explicará cómo está evolucionando su implantación en el mercado de los contenidos editoriales. Belén Recio, directora de Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, se encargará de moderar el coloquio.

A lo largo de la tercera mesa se debatirá sobre cómo valorar y evaluar la transferencia de la investigación de la mano de Susana Quicios Molina, coordinadora de la división de evaluación del profesorado de ANECA; y Enrique Orduña Malea, experto en bibliometría y miembro de la Comisión de evaluación del sello CEA-APQ. La presidenta de la UNE, María Isabel Cabrera, moderará estas intervenciones.

Ya por la tarde, a las 15.45 horas, comenzará la entrega de los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria que fueron fallados en julio por un jurado independiente. Estos reconocimientos abarcan trece categorías: mejor obra editada, mejor monografía en cada una de las cuatro grandes áreas de conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias, Ingeniería y Arquitectura; Ciencias de la Salud; y Ciencias Jurídicas y Sociales), mejor traducción, mejor obra didáctica, mejor edición digital y multimedia, mejor colección, mejor coedición interuniversitaria, mejor coedición iberoamericana, mejor coedición con una editorial privada y mejor obra de divulgación científica.

La jornada del viernes será de carácter interno para asociados de la UNE que elegirán la nueva Junta Directiva.