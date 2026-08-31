Más de medio Jaulín (Zaragoza), sin cobertura en vísperas de las fiestas: "Es una pena"

Archivo - La balsa de la localidad zaragozana de Jaulín y al findo el parque botánico. - EUROPA PRESS - Archivo

JAULÍN (ZARAGOZA), 31 (EUROPA PRESS)

Más de la mitad de la población de la localidad zaragozana de Jaulín, que en estos días se incrementa hasta las 400 personas, lleva desde el viernes pasado sin cobertura por una avería en la línea de Vodafone, que es la que utilizan algo más de la mitad de los usuarios, que sigue sin arreglarse. Está afectando, entre otros, a la farmacia, la teleasistencia o el propio Ayuntamiento, a pocos días del inicio de las fiestas patronales: "Es una pena".

Así lo ha trasladado a Europa Press la concejala Silvia Aznar --la alcaldesa no tiene cobertura--, quien ha criticado que ya se han producido más incidencias similares con distintas compañías telefónicas y ha destacado que esto ocurra en un pueblo tan cercano a la capital aragonesa --apenas 35 kilómetros de distancia--: "Si fuera una calle de Zaragoza, seguramente ya lo habrían arreglado".

La edil ha relatado que la cobertura comenzó a fallar en torno a las 09.00 horas del viernes, 28 de agosto, y los primeros afectados fueron la farmacia, que no podía dispensar medicamentos y lo tuvo que hacer "en remoto", o la teleasistencia, con los botones que dejaron de funcionar. "Un follón", ha asegurado Aznar.

Esta incomunicación ha afectado también a la alcaldesa de la localidad y a los trabajadores municipales, en unos días en los que están ultimando la organización de actos de las fiestas patronales, que empiezan este jueves, que está siendo "un poco caótica".

Esta situación, agravada por el hecho de que Vodafone es la compañía con más usuarios, al ser la que mejor cobertura ofrece en Jaulín, está generando problemas para contactar con los proveedores o con Protección Civil, a quienes debían avisar de la celebración de los festejos taurinos populares y tampoco podían hacerlo por falta de cobertura. Algo parecido pasó este sábado, cuando cambiaron la ubicación de un acto y tuvieron que volver a los viejos tiempos y hacer un pregón ya que no estaba operativo el canal de 'whatsapp' del Ayuntamiento.

La caída en la red también ha obligado a varias personas que estaban teletrabajando en el pueblo a regresar a Zaragoza por la imposibilidad de conectarse. También se han visto afectadas las granjas y están a la espera de qué ocurrirá cuando abra el banco este martes.

La explicación que les da la compañía es que se debe a una "caída masiva", aunque sólo afecta a Jaulín, y que "se está arreglando". Sin embargo, Silvia Aznar ha aseverado que "nadie ha ido" a la zona en la que está la antena, que lógicamente está "bien vigilada" por la expectación que hay en el pueblo.