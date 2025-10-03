Más de un millar de personas vuelven a las calles de Zaragoza en solidaridad con Gaza: "Es hora de pararlo todo"

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas han vuelto a recorrer las calles del centro de Zaragoza en solidaridad con Gaza, para exigir un boicot a Israel y el fin del genocidio en la Franja. Entre los manifestantes, se han oído también llamamientos a una huelga general por el pueblo Palestino: "Es hora de pararlo todo", han coreado.

La manifestación, que ha comenzado a las 19.00 horas en la plaza del Portillo de la capital aragonesa, estaba convocada por las organizaciones Acción Libertaria, Anticapitalistas, el sindicato CGT, la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), Contracorriente, la Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT), el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), Iniciativa por Palestina, Manifiesto por el Socialismo, Red Universitaria por Palestina, Sindicato Obrero Aragonés (SOA) y el partido político Zaragoza en Común (ZeC).

Pasada la hora de la convocatoria, poco a poco, ha ido llegando la gente hasta llenar la plaza del Portillo de Zaragoza y ocupar buena parte de la calle Conde de Aranda, marchando pacíficamente hasta la plaza de San Juan de los Panetes, junto a la plaza del Pilar, y coreando lemas como 'Viva la lucha del pueblo palestino' o 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Tampoco han faltado las críticas a Europa --'Israel asesina, Europa patrocina'-- o los llamamientos a que el Estado hebrero sea juzgado por crímenes de guerra y genocidio --'Justicia real, Israel al tribunal'--.

Ondeando decenas de banderas palestinas y la tradicional 'kufiya' o pañuelo palestino, los manifestantes, apenas dos días después de que el Ejército de Israel detuviera en aguas internacionales a los activistas de la flotilla solidaria que se dirigía a entregar ayuda humanitaria y medicamentos a Gaza, han aludido a la solidaridad internacional con la población de la Franja: "Gaza, aguanta, que el mundo se levanta".

NO HAY CONSECUENCIAS PARA ISRAEL

En su manifiesto, los grupos convocantes han insistido en que "en este momento no queda nadie que no sepa del horror que está imponiendo Israel en toda Palestina" y que el Estado hebreo "sin sanciones y consecuencias reales, lo intensificará como ya lo está haciendo". "Lo hace a plena luz del día, confiando en la impunidad que le otorgan gobiernos y empresas cómplices", han remarcado.

Han recordado que la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, estimó que la cifra de civiles asesinados por el Ejército israelí en Gaza podría superar los 680.000 y que, en menos de dos años, ha bombardeado 11 países, por lo que "no sólo intenta exterminar al pueblo palestino, sino que es la mayor amenaza a la paz mundial".

Sobre el Gobierno español, han reconocido que ha empezado a tomar medidas, pero estas son "totalmente insuficientes y llegan tarde". En todo caso, creen que han demostrado que "la presión popular funciona" y, por ello, proponen aumentarla.

"Necesitamos hechos, es decir, embargo integral real ya, sanciones y ruptura total ya con el régimen genocida sionista. Cada gobierno, cada empresa, cada institución que sostiene al régimen de apartheid israelí, es responsable directo de este genocidio", han recalcado.

Por eso, han exigido al Gobierno central el "fin inmediato del comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel" y la "ruptura total de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales" con Israel.