Manifestaciones pro Palestina en España | Directo: última hora de las movilizaciones del 4 y 5 de octubre de 2025

Archivo - Una mujer con un pañuelo palestino durante una manifestación en apoyo a Palestina, a 29 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 municipios españoles acogen este fin de semana movilizaciones en apoyo al pueblo palestino y contra la guerra en Gaza, impulsadas por diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de apoyo a Palestina.

En Madrid, la protesta ha sido convocada por la Asociación Hispano Palestina Jerusalén (AHPJ), la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), la Campaña por el Embargo de Armas a Israel y las Asambleas de Madrid con Palestina. La marcha comenzará este sábado 4 de octubre a las 18.00 horas en Atocha y llegará hasta la Plaza de Callao.

En Barcelona, más de 600 organizaciones, sindicatos y entidades catalanas han llamado a "desbordar" las calles en una manifestación que arrancará a las 12.00 horas desde Jardinets de Gràcia, con caravana de taxistas, tractores y bomberos y un programa de conciertos al finalizar.

Estas movilizaciones se desarrollan en paralelo en ciudades como Valencia, Sevilla, Gijón o Málaga, y coinciden en fechas próximas al aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, que marcaron el inicio de la actual guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Desde entonces, el conflicto ha dejado más de 66.200 muertos y cerca de 169.000 heridos.

