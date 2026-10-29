Los mayores de 60 años ya pueden solicitar cita para vacunarse frente a la gripe y la covid en Aragón

Archivo - Los mayores de 60 años en Aragón ya pueden solicitar cita para vacunarse frente a la gripe y la covid en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad ha abierto la autocita en SaludInforma para que las personas mayores de 60 años puedan pedir cita para vacunarse frente a la gripe y la covid en su centro de salud.

La vacunación de este grupo comenzará el próximo martes, 3 de noviembre. Ambas vacunas se administrarán a la vez cuando esté indicado, con el fin de facilitar su aceptación y aumentar la protección de la población.

La población mayor de 60 años es un grupo prioritario para la Dirección General de Salud Pública, ya que existe una escasa percepción del riesgo que pueden suponer la gripe y la covid. Así lo reflejan las coberturas de la campaña de vacunación frente a la gripe de la pasada compaña, con un 72% entre las personas de 80 años o más y un 52% en el grupo de 60 a 80 años, han apuntado desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Por este motivo, Salud Pública ha puesto en marcha una campaña específica, que se activará en noviembre, para aumentar la vacunación en esta población, con publicidad exterior, difusión en redes sociales, en medios de comunicación y material informativo en los centros sanitarios.

POBLACIÓN INFANTIL

La campaña se dirige también a la población infantil, dado que la principal novedad de este año es la ampliación de la vacunación infantil a todos los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años, que pueden vacunarse en sus centros de salud desde el pasado 19 de octubre, también con cita a través de SaludInforma. Hasta la temporada anterior, la vacunación infantil llegaba hasta los 7 años.

Además de las personas de 60 años o más, la vacunación frente a la gripe está especialmente recomendada para las personas menores de 60 años con condiciones de riesgo, como enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias, renales o hepáticas, diabetes, obesidad mórbida, inmunosupresión o cáncer; para las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y durante el puerperio; y para el personal de centros sanitarios y sociosanitarios, los trabajadores de servicios públicos esenciales y los convivientes y cuidadores de personas de alto riesgo.

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el 28 de septiembre en las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo.

Entre el 5 y el 19 de octubre se desarrolló la vacunación escolar para los alumnos de 3, 4 y 5 años en 159 colegios, con 4.208 alumnos inscritos. Desde el 19 de octubre se inmuniza en los centros de salud a las personas mayores de 80 años, a las de alto riesgo y a la población infantil.