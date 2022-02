Mayte Pérez afirma que Azcón no defiende los intereses de la ciudad, sino "los de su partido"

ZARAGOZA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha afirmado este miércoles que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no defiende los intereses de la capital aragonesa, sino "los de su partido", criticando que hoy viaje a Bruselas junto con otros responsables municipales del PP españoles para quejarse por el modo de reparto de los fondos europeos.

"Lo que está haciendo el PP hace más de un año y medio es salir fuera de nuestro país a mentir, hablar mal y desconfiar de las instituciones" de España, ha considerado Pérez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, añadiendo que se trata de una estrategia "insólita, que deja perplejo a cualquier ciudadano de bien".

A su juicio, el viaje de Azcón a Bruselas responde a la "estrategia" del presidente del PP, Pablo Casado, y su interés es "desprestigiar la imagen de España, Aragón y Zaragoza, para sacar rédito electoral, por mucho que intente disfrazarse de otra cosa", lo que constituye "una actitud desleal e inmoral" por parte de Azcón. "Ir a Bruselas a denostar la imagen del país no tiene precedentes, ni casi calificativos", ha sentenciado la portavoz del Gobierno autonómico.

"Están dudando de las instituciones, dudar de los partidos es dudar del sistema", ha continuado Mayte Pérez, quien ha observado que los 'populares' "son muy patriotas, pero no tienen ningún empacho en salir del país para ponerlo como un zapato".

Ha aseverado que Zaragoza "no es propiedad del Ayuntamiento, como Aragón no es propiedad del Gobierno" y ha exigido "no confundir la parte con el todo". También ha rechazado las críticas del PP de falta de transparencia en materia de gestión de los fondos europeos.

La consejera ha explicado que en septiembre de 2020 el Gobierno regional puso en marcha un foro representado por la mesa del diálogo social, con sindicatos y organizaciones empresariales, así como la Universidad de Zaragoza y la FAMCP, ámbito al que el PP estaba invitado. El objetivo era "compartir toda la información y la estrategia de la gestión de los fondos europeos, e incorporar sugerencias".

ANTAGÓNICO

Pérez ha expresado que Azcón "dice que el reparto tiene que ser por número de habitantes como alcalde y cuando se pone la chaqueta de presidente del PP dice que tienen que llegar a los municipios de 57 habitantes", lo que ha tildado de "antagónico y populista", además de que no es creíble, una "lógica cuantitativa" que ha opuesto al planteamiento del Gobierno de Aragón de primar el coste de los servicios y apoyar a las pymes.

"Cada vez que Azcón dice defender los intereses de Zaragoza, la ciudad pierde", ha opinado la consejera de Presidencia, quien ha aludido a la "gira televisiva y territorial" que hizo el alcalde de la capital aragonesa hace año y medio, cuando "Zaragoza perdió 70 millones de euros por la aplicación de los criterios que él consideraba justos" para distribuir fondos COVID.

"Nos critica Azcón que elegimos mal los proyectos: Si elegir mal los proyectos es apostar por una telecabina en Benasque en lugar de rehabilitar la oficina de turismo en la plaza del Pilar, bendita equivocación", ha continuado Mayte Pérez, quien ha restado valor a las acusaciones de "sectarismo" indicando que de las 71 solicitudes de ayuntamientos para rehabilitar residencias, 44 eran localidades gobernadas por el PSOE y 17 por el PP.

También ha dicho que el presidente del Ejecutivo regional, Javier Lambán, "se quedó corto" este martes al decir que de 400 millones de fondos europeos 112 van a la ciudad de Zaragoza. "Son bastantes más, no por discriminación positiva, sino porque, si hablamos de digitalización de las escuelas, es donde hay mayor número hay".

Pérez ha considerado que Azcón "tiene que visitar más el territorio, conocerlo y ser más prudente a la hora de criticar", también "responder al interés general de la Comunidad, en este caso de la ciudad de Zaragoza, y aprovechar la oportunidad que estos fondos europeos nos brindan".

A LA DERIVA

La consejera de Presidencia ha lamentado que el PP haya entrado en "la deriva de cuanto peor mejor, en un momento de fundamentalismo absoluto" porque la realidad "no les importa". Además, ha dicho que los populares "han perdido la moderación, el sentido común, el sentido de defensa de los intereses del país y mienten sin rubor", aunque Azcón "tiene tiempo para reflexionar y rectificar".

Pérez ha aseverado que el Gobierno de Lambán sigue "en la cooperación institucional, en la defensa de los intereses de Aragón y cada uno de sus municipios, también del Ayuntamiento de Zaragoza" y ha lamentado que se está trasladando a la sociedad "una especie de enfrentamiento entre instituciones", a lo que "este Gobierno no contribuye".