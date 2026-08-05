Mazaleón (Teruel) estrena su nueva pista de pádel tras una inversión de 85.334 euros

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente de la DPT, Joaquín Juste; y la alcaldesa de Mazaleón (Teruel), Rosa María Orona, en las nuevas pistas de pádel. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

MAZALEÓN (TERUEL), 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asistido este miércoles al acto de inauguración de la nueva pista de pádel de la localidad turolense de Mazaleón, que se pone en marcha tras una inversión de 85.334,42 euros procedente del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para infraestructuras municipales de 2024.

Acompañada por la alcaldesa, Rosa María Orona, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, miembros de la corporación municipal y vecinos, la vicepresidenta ha llegado al Ayuntamiento, donde ha firmado en el Libro de Honor, para desplazarse después al complejo deportivo e inaugurar el nuevo equipamiento, que se ha construido en una parcela junto al campo de fútbol municipal.

Con esta actuación, Mazaleón amplía su oferta deportiva, ha dicho la vicepresidenta en el acto de inauguración, para destacar que el Ayuntamiento "supo identificar la necesidad de crear una infraestructura adaptada a un deporte que cada vez practican más personas de todas las edades".

"Desde el Gobierno de Aragón estamos convencidos de que el deporte va mucho más allá de la competición; el deporte es salud, es bienestar y es educación en valores, pero también es una herramienta de desarrollo y transformación para el medio rural", ha afirmado Vaquero.

En este sentido, ha indicado que "una oferta deportiva atractiva mejora la calidad de vida, ayuda a fijar población y genera actividad económica", dado que el nuevo equipamiento permitirá acoger actividades y eventos que atraerán a visitantes a la localidad.

En este punto, ha resaltado también el papel "fundamental" del FITE, una herramienta que ha permitido desarrollar proyectos estratégicos en la provincia y que ha hecho realidad actuaciones como la nueva pista de pádel de Mazaleón, "inversiones cercanas a la ciudadanía, que mejoran su día a día y que ayudan a construir un territorio más atractivo y competitivo".

SERVICIOS PÚBLICOS EN EL TERRITORIO

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ha expresado durante la inauguración de la nueva pista de pádel que garantizar que todos los ciudadanos, "vivan donde vivan", reciban el mismo nivel de servicios debe ser una prioridad compartida por todas las administraciones.

Ha recordado que cada visita que ha realizado al municipio ha estado vinculada a buenas noticias, desde conocer mejoras en infraestructuras hasta la puesta en marcha de nuevos equipamientos deportivos, y ha subrayado que dignificar la vida en los municipios es una tarea conjunta.

Juste ha reivindicado que "en los pueblos se vive muy bien" y que contar con servicios de calidad anima a emprender y a fijar población.

Además, ha agradecido a la alcaldesa y a su equipo el trabajo "extraordinario" realizado durante la legislatura, reconociendo su esfuerzo, dedicación e insistencia para lograr inversiones que hoy son una realidad y motivo de orgullo para toda la comunidad.

Por último, Rosa María Orona ha agradecido el apoyo recibido por parte del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel para hacer posible la nueva pista de pádel, una infraestructura "muy demandada" y comprometida en el programa electoral del equipo municipal.

Ha hecho notar que ambas administraciones han estado "desde el primer minuto" junto al municipio en momentos especialmente difíciles, como la DANA que afectó gravemente a la localidad, y ha manifestado que ese respaldo ha permitido avanzar en servicios que hoy disfrutan los vecinos.

Orona ha puesto de relieve la excelente acogida de la pista, que ha tenido que ampliar su horario por la elevada demanda, y ha detallado que el sistema de reserva funciona mediante aplicación móvil con código de acceso y activación automática de la iluminación nocturna.

También ha observado que la ubicación elegida, integrada en el entorno deportivo del municipio, ha sido "un acierto importante", y ha anunciado que próximamente se incorporará un espacio de calistenia y nuevos elementos de mejora para completar la zona.

Por otra parte, la alcaldesa ha explicado a la vicepresidenta las mejoras que se han realizado en otras infraestructuras deportivas que recibieron ayudas del Gobierno aragonés con motivo de la DANA ocurrida en octubre de 2024 y que dañó las piscinas y el campo de fútbol, así como caminos, zonas del casco urbano, los depósitos de agua, la caldera de las escuelas o zonas verdes de la localidad. La ayuda del Ejecutivo aragonés concedida al municipio ascendió a 186.491,29 euros para reparar los desperfectos.