La medalla de las Cortes de Aragón 2026, un reconocimiento a CARTV por sus 20 años de servicio público

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha anunciado este miércoles, en rueda de prensa, el acuerdo unánime de la Mesa y Junta de Portavoces por el que se concede a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) la medalla del Parlamento de este año, que se entregará en el acto oficial de celebración del Día de Aragón, el próximo 23 de Abril. Se trata de un reconocimiento por los 20 años de servicio público.

Navarro ha resaltado, asimismo, la contribución de CARTV a la cohesión territorial y su "labor constante de refuerzo de la identidad aragonesa", también el estímulo del "sentimiento de pertenencia" a la Comunidad Autónoma y "la proyección de Aragón en España y en el mundo" a través de Aragón Radio, Aragón TV y los canales digitales.

"La mayoría de los aragoneses sentimos CARTV como nuestra, como un elemento más que nos identifica", ha expuesto la presidenta de las Cortes, indicando que a través de sus programas y sus informativos CARTV "contribuye a hacer Comunidad", de forma que "nuestra televisión y radio públicas nos unen y reflejan el inmenso talento de los aragoneses", al tiempo que la Comunidad Autónoma "mira al futuro con optimismo sin olvidar las raíces".

Navarro ha hecho hincapié en que CARTV responde a la visión y los valores que las Cortes establecieron en su ley de creación, añadiendo que la corporación está ligada desde su inicio al Día de Aragón y que "no es casualidad" que iniciara sus emisiones el 21 de abril de hace 20 años.

CARTV "ha contribuido a acercar a los aragoneses el trabajo del Parlamento aragonés", ha continuado Navarro, realzando la cobertura del Día de la Comunidad Autónoma, la actividad diaria de la cámara y las sesiones plenarias, "toda la actividad política de esta institución".

De esta forma, "CARTV ha atesorado méritos más que suficientes para ser más que merecedora de esta medalla, algo que no sería posible sin el trabajo, la implicación y el compromiso de tdos y cada uno de los trabajadores de la corporación, a los que hoy agradecemos y distinguimos".

"Los aragoneses avalan su trabajo", ha aseverado Navarro, poniendo de relieve los "datos récord" de audiencia que registra la televisión autonómica, también los premios y nominaciones del sector audiovisual.