Medalla al Mérito Deportivo a los montañeros aragoneses fallecidos en Panticosa (Huesca) por su "ejemplo de compromiso"

Reunión telemática del Consejo de Gobierno de Aragón. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado este viernes, en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito Deportivo a los montañeros Jorge García Dihinx y Natalia Román, fallecidos este lunes tras la caída de un alud cerca del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, por su "ejemplo de compromiso, de esfuerzo, de humildad y de profundo respeto por la naturaleza".

García Dihinx y Román perdieron la vida junto a al montañero vasco Eneko Arrastua en un accidente en el que otra de las personas que practicaba esquí de travesía en el grupo ingresó herida leve por hipotermia en el Hospital San Jorge de Huesca. Los otros dos miembros de la expedición resultaron ilesos.

La portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha destacado que García Dihinx y Román eran "dos referentes del deporte de montaña que nos dejaron trágicamente practicando precisamente aquello que daba sentido a sus vidas, el amor por la montaña y por el deporte".

Vaquero ha añadido que, además de un reconocimiento deportivo, esta concesión es "un gesto de respeto, de admiración y de memoria" ya que ambos "entendieron el deporte como una auténtica escuela de valores y supieron transmitirlo a muchas generaciones de aragoneses".

Ha destacado que Jorge García Dihinx, pediatra de profesión, destacó por su labor como divulgador y por su impulso a una práctica segura y responsable de los deportes de montaña, promoviendo hábitos de vida saludables y una relación "consciente" con el entorno natural.

De Natalia Román, pareja de García Dihinx, ha resaltado su faceta de deportista de alto nivel en carretas de alta montaña, además de ser "un referente de superación, de constancia y de visibilización del deporte femenino en Aragón".

"UN ABRAZO INSTITUCIONAL"

"Esta medalla al mérito deportivo es sobre todo un abrazo institucional a sus familias, a sus amigos y a toda la comunidad deportiva aragonesa. Es la manera que tiene Aragón de decirles que su legado permanece, que su ejemplo no se pierde y que su nombre quedará unido para siempre a los valores más nobles del deporte", ha remarcado Vaquero, agregando que la Comunidad les rinde homenaje "con respeto, con emoción y con el compromiso de mantener vivos los valores que ellos representaron".

Jorge García Dihinx, además de pediatra de profesión, era una persona muy aficionada a la montaña, amante del deporte de la nieve, formaba parte del club Peña Guara, de Huesca.

Entre los aficionados al montañismo era muy conocida su página web 'lameteoqueviene', que es un referente y un portal de consulta para conocer las condiciones meteorológicas a la hora de programar una salida a la montaña.

También, en las redes sociales era muy conocido por su difusión del deporte y la alimentación sana. En su perfil de Instagram 'jorgegarciadihinx' figuran 1.948 publicaciones y 371.000 seguidores.