Los médicos reclaman al Gobierno de Aragón que asuma sus competencias y negocie ya tras la tercera jornada de huelga

Concentración de protesta de los médicos este jueves frente al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. - FASAMET

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos médicos de Aragón (FASAMET y CESM Aragón) han reclamado al Gobierno de Aragón que atienda al respaldo masivo a la huelga de médicos y facultativos y se abra a negociar, como ya ha hecho el Ministerio de Sanidad ante las reivindicaciones de su competencia.

"El Ministerio se ha reunido este jueves con el Comité de Huelga, pero en Aragón nos emplazaron para después de Navidades, a pesar del alto seguimiento, que se mantiene en el 80% en hospitales y el 30% en Atención Primaria", han asegurado.

En la tercera jornada de huelga, las movilizaciones han continuado con una nueva concentración al mediodía frente a la sede de la Consejería de Sanidad de Aragón; también se ha celebrado una en el hospital Obispo Polanco de Teruel y los trabajadores que prestan servicios mínimos han realizado concentraciones simbólicas a las puertas de sus centros.

El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, ha participado en la protesta ante Sanidad. En el acto central, los profesionales han criticado las declaraciones del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, achacando la única responsabilidad de la huelga al Gobierno central.

"Coincidimos en pedir la retirada del borrador de Estatuto Marco de Sanidad; pero el consejero no puede olvidar que hay reivindicaciones que dependen exclusivamente del Gobierno de Aragón", han subrayado.

Lo Sindicatos Médicos han resaltado: "Es inaudito que en una huelga de cuatro días no haya habido ninguna reunión con la Consejería. No hay precedentes de semejante falta de voluntad negociadora y de desprecio a las reivindicaciones los médicos a los que tanto dice respetar".

Por el contrario, este mismo jueves, el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a seguir negociando sobre los puntos clave de las demandas sindicales; para ello, han acordado una próxima reunión el 17 de diciembre.

LAS RECLAMACIONES EN ARAGÓN

De esta manera, han vuelto a reclamar medidas que ya se aplican en otras comunidades y que contribuyen así a que las plazas en Aragón sean menos atractivas. Es el caso del aumento del precio de la hora de guardia, compensar las pérdidas por el recorte de las pagas extra desde 2010, recuperar la carrera profesional íntegra, mejorar las prestaciones durante el tiempo de incapacidad temporal y abonar los complementos retributivos íntegros, en las pagas extras.

Los médicos también han criticado la gestión del consejero de Sanidad "que se ha empeñado en promover agravios en las condiciones económicas de los médicos que trabajan en centros de difícil cobertura, está llenando el SALUD de médicos sin título de especialista y está preparando el terreno para poder cesar de forma arbitraria a los jefes clínicos que no le son afines".

MANIFIESTO POR UN ESTATUTO PROPIO

La concentración también ha recordado las reivindicaciones a nivel nacional, el otro motivo de la huelga, con la lectura de un manifiesto reclamando un estatuto propio de la profesión médica y facultativa, "porque nuestra voz necesita una interlocución directa con la Administración que permita negociar nuestras especiales condiciones de trabajo".

El manifiesto ha reclamado acabar con el sistema de guardias y los incrementos de jornada obligatorios, así como la creación de una nueva categoría profesional A1+.

"Los médicos necesitan unas condiciones laborales dignas. Se lo merecen los compañeros; y lo merecen los pacientes, que deben contar con la mayor calidad asistencial posible en un sistema sanitario que se derrumba si pierde a sus médicos", concluía el texto al que han dado lectura.

ÉXITO DE SEGUIMIENTO

Sobre la huelga, los Sindicatos Médicos han vuelto a resaltar el éxito de seguimiento, que en los hospitales ha supuesto el aplazamiento de las operaciones no demorables. Entre otros datos, hoy en el Hospital Clínico Universitario se han suspendido ocho quirófanos de 12 programados; en Teruel han sido 21 las suspensiones; y tampoco se han realizado siete intervenciones en Ejea, con cirujanos que se trasladan del Clínico; en el Royo Villanova se han anulado hoy se han anulado dos quirófanos completos.

Entre otros servicios de especialistas, esta semana se han suspendido 36 endoscopias en el Royo Villanova; en el servicio de rayos X de Teruel solo se está realizando lo muy preferente; o no se han realizado consultas como las de Endocrinología en el Grande Covián.

En el caso de la Atención Primaria, los sindicatos han señalado que la huelga está haciendo subir el trabajo en Urgencias, donde los servicios mínimos son del cien por cien, "pero también debido a la mala gestión de los nuevos DUAP, que ya denunciamos que nacieron infradotados".

Este viernes tendrá lugar la última jornada de huelga y se realizarán nuevas concentraciones a las 12.00 horas ante los distintos centros de trabajo y en el centro de salud Ensanche de Teruel.