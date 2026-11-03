Medio Ambiente construirá dos nuevos diques para reducir el riesgo de inundaciones torrenciales en Ateca

Dique Botero 1, aguas arriba del proyecto actual para Botero 2 y Las Hoyas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha iniciado el expediente de contratación para la construcción de los diques denominados Botero 2 y Las Hoyas, situados en los barrancos con el mismo nombre y, a su vez, afluentes del barranco de las Torcas, en los términos municipales de Ateca y Moros (Zaragoza). El presupuesto de las obras asciende a 211.981,82 euros, IVA incluido.

Estas obras forman parte del proyecto que busca corregir la torrencialidad del barranco de las Torcas, que fue redactado a finales de 2023 por el Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Medio Ambiente y Turismo. Dicho barranco desemboca en el río Jalón y justo en el casco urbano de Ateca. El gran incendio forestal de Ateca de julio de 2022 destruyó la cubierta vegetal de la cuenca de ese barranco, incrementando enormemente su torrencialidad.

HASTA NUEVE DIQUES DE CORRECCIÓN

El proyecto redactado en 2023 contempla la construcción de nueve diques de corrección hidrológica, distribuidos estratégicamente por distintos tramos del barranco de las Torcas y de sus afluentes, para laminar avenidas, retener sedimentos y reducir los caudales punta, protegiendo de este modo el casco urbano de Ateca, y las poblaciones e infraestructuras situadas aguas abajo, frente al riesgo de inundación.

El plan prioriza así la retención de caudales en las subcuencas que, tras el incendio, presentan un mayor riesgo de generar avenidas rápidas y arrastres de materiales. El proyecto se integra en una estrategia más amplia de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del barranco de las Torcas, que incluye también repoblaciones forestales en los montes públicos incluidos en la cuenca, con las cuales se busca recuperar, a medio plazo, la cubierta vegetal destruida por el incendio, y contribuir a la regulación del ciclo hidrológico.