Medio millar de personas se suman a la caminata Healthy Cities de Sanitas: 6.000 pasos diarios, más árboles

La consejera Tatiana Gaudes, la atleta Isabel Macías y la nadadora Teresa Perales junto a otros participantes en una nueva edición de la caminata de la Healthy Cities de Sanitas. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Unas quinientas personas se han sumado este sábado en Zaragoza a la caminata del reto Healthy Cities de Sanitas, una iniciativa que promueve hábitos saludables y contribuye a crear espacios verdes urbanos en la ciudad mediante la plantación de árboles.

En una mañana soleada pero algo desapacible por el viento, la marcha encabezada por la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, las deportistas e Isabel Macías y la directora de Sostenibilidad de Sanitas, Catherine Cummings, han completado una ruta circular por el Parque del Agua y la ribera del Ebro repartiendo sonrisas y mensajes positivos sobre la conveniencia de mantenerse activos en el día a día y de salir a disfrutar de los espacios verdes que atesora la capital aragonesa, así como el objetivo de seguirlos ampliando y mejorando con iniciativas como la que impulsa Sanitas.

Los contadores hace días que se han puesto en marcha, pero la caminata de este sábado seguro que animado a muchos a sumarse a la iniciativa de dar --al menos-- 6.000 pasos diarios y dejar el coche una vez a la semana durante los meses de mayo y junio, partes de un reto que por cada persona que lo complete llevará a Sanitas a donar 50 euros para proyectos de regeneración verde urbana, con un objetivo de hasta 500.000 euros por edición.

"Cuantas más personas se sumen a este reto, más árboles tendremos en la ciudad de Zaragoza y, al final, ese es el objetivo, conseguir ciudades más verdes, más sostenibles y saludables para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida", ha destacado Gaudes, quien ha remarcado que Zaragoza aspira a ser "la ciudad de España con mejor calidad de vida".

Pero la calidad de vida de una ciudad empieza por uno mismo, como bien ha señalado la atleta Isabel Macías, "orgullosa capitana" de la iniciativa, que ha animado a todo el mundo a lograr esa mínima marca diaria: "Hoy en día la actividad física está más que demostrado que es la mejor de las prevenciones, es la mejor de las medicinas y 6.000 pasos al día es algo asequible que todo el mundo puede hacer y que todo el mundo debe hacer. No sólo por ellos sino en este caso por ayudar a Zaragoza que sea más sostenible con esos árboles que vamos a plantar".

A su lado, la deportista paralímpica con más medallas en Juegos Paralímpicos, Teresa Perales, se ha sumado a los ánimos de su compañera capitana del reto Healthy Cities de Sanitas: "No hay excusas, independientemente de cómo te encuentres, de si te apetece o no, es precioso salir a la calle y poder disfrutar del aire libre, de compartir con gente, estar con amigos y entablar nuevas relaciones gracias al deporte".

En ese sentido, ha alabado que una de las banderas de Sanitas sea el deporte inclusivo: "Y qué hay más inclusivo que estar todos aquí, que vemos niños, mayores, gente con muletas, en silla de ruedas, vemos gente con todas las características, así que no hay excusas", ha reiterado además de destacar el "carácter amable" de Zaragoza para pasear y practicar deporte por las riberas de los ríos y respirando el aire limpio gracias al viento.

Por su parte, la directora de sostenibilidad en Sanitas, Catherine Cummings, ha recordado que la iniciativa nació hace ya once años, "cuando tuvimos conciencia de que la salud de las personas depende no solo de sus hábitos, sino también de los entornos en los que viven".

Ha animado a la gente a sumarse a la iniciativa completando esa cifra de 6.000 pasos diarios por el que, a cambio, el compromiso de Sanitas será plantar árboles en diferentes entornos urbanos. De ellos, Cummings ha destacado el proyecto del Bosque de los Zaragozanos: "Nos ha parecido uno de los mejores proyectos que nos han presentado los ayuntamientos en España para que haya, cada vez, más zonas verdes donde la gente puede seguir dando sus 6.000 pasos diarios".

Para participar, los interesados han de descargarse de manera gratuita la app Healthy Cities de Sanitas y conectarla con Google Health o con cualquier aplicación de salud que irá registrando los pasos en mayo y en junio.

La iniciativa Healthy Cities de Sanitas cuenta con el apoyo de diferentes instituciones relacionadas con la salud, el urbanismo y el deporte como la Fundación Española del Corazón, el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español, el Real Madrid o la Norman Foster Foundation.

PLANTACIÓN EN LAS DELICIAS

Este reto ya tienen su reflejo, tras la participación de Zaragoza en ediciones anteriores, en los Jardines de la Taifa Saraqusta, donde recientemente han sido plantados, dentro del proyecto El Bosque de los Zaragozanos, del Ayuntamiento, unos 70 árboles obtenidos gracias a la participación en el reto del pasado año. Sanitas colabora con el Bosque desde el año 2022. En este tiempo se han plantado con su ayuda más de 13.500 árboles en 14,5 hectáreas de Campos del Canal y Peñaflor, además de los otros 70 citados.

Los ejemplares plantados en los Jardines de Taifa Saraqusta son de diferentes variedades, como fresnos, moreras, olivos, ciruelos, granados, encinas y tilos. Estos árboles reforzarán la población ya existente en la zona, ampliando además la biodiversidad de este espacio y sus espacios de sombra.