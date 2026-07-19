Medios aéreos descargan agua sobre un foco humeante aparecido en el incendio de Plan (Huesca)

Personal de Infoar trabajando en el incendio de Plan. - INFOAR

HUESCA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de la localidad altoaragonesa de Plan continúa activo y, según el último balance ofrecido este sábado, alcanza una superficie de 80 hectáreas. En las primeras horas de este domingo se ha observado una zona humeante producida por la caída de material incandescente, sobre la que están actuando cuatro helicópteros.

La orografía dificulta considerablemente el trabajo por tierra, por lo que la estrategia se centra en mantener la continuidad de las descargas de agua.

Durante la pasada noche el incendio ya presentaba una evolución favorable y se encontraba en vías de estabilización. Tras la puesta del sol, el personal de tierra se retiró por seguridad, dadas las características del terreno, pero se mantuvieron las labores de vigilancia.

La población del valle continúa en preaviso preventivo, sin que se haya producido ninguna evacuación.

Por su parte, el incendio de El Pueyo (Huesca) permanece estabilizado desde la tarde del sábado, mientras el incendio de Fiscal, también en Huesca, quedó extinguido durante la tarde de este sábado.

El próximo CECOPI está previsto para este domingo, 19 de julio, a las 19.30 horas.