Los medios de extinción contienen el avance del incendio forestal de Plan (Huesca), que afecta a 80 hectáreas

Avión anfibio esta mañana trabajando en el incendio de Plan. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado este sábado en la localidad altoaragonesa de Plan permanece activo y ya afecta a una superficie estimada de unas 80 hectáreas, según el último balance de Infoar.

El dispositivo de prevención y extinción de incendios explica que los trabajos llevados a cabo este sábado han contenido el avance de las llamas, tanto en la cabeza como en el flanco derecho, mientras el flanco izquierdo gana terreno con lentitud.

Pese a esas buenas perspectiva, la caída ladera abajo de material incandescente está causando carreras de fuego hacia arriba, lo que complica de nuevo la situación.

En la zona siguen trabajando cuatro brigadas helitransportadas y sus 4 helicópteros, además de tres cuadrillas terrestres y otras dos helitransportadas de INFOAR, que siguen recibiendo el apoyo de un avión anfibio ligero de la Comunitat Valenciana.