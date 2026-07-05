Medios de extinción en Loporzano enfrían el terreno ante el ascenso del calor y el posible cambio del viento

El consejero de Medio AMbiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, conversa con técnicos de Infoar. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARLUENGA (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Loporzano (Huesca) y que afecta ya cerca de 200 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal, de las que cerca de 40 pertenecen al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, evoluciona favorablemente tras el trabajo desarrollado esta mañana por el amplio dispositivo de extinción, con dos centenares de efectivos, y ahora afronta horas trascendentales con un notable ascenso de las temperaturas y el descenso de la humedad que trae el viento del sureste , según la previsión que maneja el Infoar.

Por ello, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, las tareas se centran en "planchar" el incendio, arrojando mucha agua sobre los distintos flancos: "En estos momentos no hay llama, aunque no podemos decir que el incendio esté todavía perimetrado, pero lo que estamos haciendo es enfriar el terreno".

Biendicho se ha desplazado este domingo hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para realizar el seguimiento del incendio forestal de Loporzano, en el que intervienen unos 200 efectivos, con 15 medios aéreos y más de 20 medios terrestres.

En la visita al PMA también han estado presentes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y la directora general de Gestión Forestal en el departamento de Medio Ambiente y Turismo, Ana Oliván, además del presidente de la DPH, Isaac Claver, quienes han conocido de primera mano la evolución del incendio.

La evolución del incendio es favorable y, en estos momentos, no existe ningún frente activo con llama. Pese a ello y al optimismo al que invita el "magnífico trabajo" desarrollado por la mañana, Biendicho ha apelado a la "máxima prudencia" ante el ascenso de las temperaturas y la previsión de que el viento vuelva a rolar y adquiera mayor velocidad.

El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2 Nivel 2, y permanecen evacuados los núcleos de San Julián de Banzo y Chibluco.

Asimismo, continúa cortada la carretera HU-V-3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo. El Cecopi se volverá a reunir esta tarde a las 19.30 horas en la Sala de Crisis del 112 Aragón, en el Edificio Pignatelli.

El consejero ha recordado que la estimación provisional de superficie afectada por el incendio ronda las 200 hectáreas y que la zona de Parque Natural alcanzada puede ser de unas 30 hectáreas, una zona de gran valor ecológico por la que, afortunadamente, según ha apuntado, el fuego no está avanzando.

Los medios continúan trabajando de forma continua por aire y tierra para refrescar el perímetro y se van a reforzar los trabajos de contención con la incorporación de una máquina bulldozer.

DESTACA LA COORDINACIÓN DE LOS MEDIOS

Biendicho ha destacado la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de Protección Civil y del sistema autonómico de emergencias durante la evacuación de madrugada de los vecinos de Chibluco y San Julián de Banzo y ha avanzado que se estará a la evolución del incendio para determinar la vuelta a sus casas.

"Realmente cuando se produce una situación de incendio lo que nos interesa fundamentalmente es la protección de las personas, la protección de nuestros núcleos y la protección de nuestros operativos, que son los que combaten con absoluta eficacia estos incendios dentro de las dificultades que tienen", ha subrayado.