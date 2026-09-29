'Meet The Buyer Aragón 2026' Concluye Con Excelentes Resultados Y Potencial Negocio Para Las Empresas Aragonesas - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del evento 'Meet the Buyer Aragón' ha terminado con un balance muy positivo, ya que las empresas participantes ha calificado de "excelente" el interés y la calidad de las entrevistas mantenidas, con una nota media que supera los 9 puntos sobre 10.

Lo mismo ocurre con los compradores invitados, que ponen un sobresaliente (9 de 10) a su estancia en Aragón y cifran por encima del 80 por ciento la probabilidad de llegar a hacer negocios con empresas de la comunidad.

Una semana después del evento, la mitad de las empresas encuestadas ya están en fase de negociaciones con uno o varios compradores.

"Nuestro objetivo con este evento es doble: queremos crear negocio para las empresas aragonesas y darles la posibilidad de contrastar la viabilidad de sus productos en distintos mercados. Estamos muy satisfechos con el feedback que estamos recibiendo de los participantes", ha remarcado el director general de Internacionalización, Comercio e Inversión Exterior del Gobierno de Aragón, Javier Camo.

Ha incidido en que en esta edición se han podido traer compradores de empresas "muy interesantes, tanto en el ámbito industrial con multinacionales como Indra y varios grupos franceses, como en el sector agroalimentario con una combinación de grandes distribuidores y cadenas más especializadas".

Las más de 400 reuniones mantenidas la semana pasada entre las 120 empresas aragonesas participantes y los compradores internacionales son el resultado de un exhaustivo proceso de matching realizado por AREX. En un primer paso, los técnicos de AREX buscan compradores con los perfiles y mercados demandados por las empresas locales, para después confeccionar agendas personalizadas que compaginen los intereses de una y otra parte.

VISITAS A 30 EMPRESAS ARAGONESAS

Otra parte muy valorada del evento ha sido el programa de visitas empresariales que sucedió a la jornada de entrevistas B2B. Los compradores internacionales han tenido así la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones de una treintena de compañías aragonesas, profundizando en sus capacidades productivas, procesos, productos, estándares de calidad y potencial como proveedores internacionales.

Los invitados han podido conocer la cultura y gastronomía aragonesas, a través de encuentros gastronómicos con platos típicos de la comunidad y una visita guiada por el centro histórico de Zaragoza.

Otro aspecto muy elogiado por ellos ha sido el lugar de celebración del evento, el espacio Mobility City de Fundación Ibercaja, obra de la renombrada arquitecta Zaha Hadid.

ACCESO DIRECTO A RESPONSABLES DE COMPRAS

El encuentro --organizado por Aragón Exterior (AREX) en colaboración con 'Aragón, Sabor de Verdad' y con el patrocinio de Autoridad Portuaria de Valencia, Port de Barcelona, Fundación Ibercaja y Mobility City-- tiene como objetivo facilitar a las empresas aragonesas el acceso directo a responsables internacionales de compras e identificar nuevas oportunidades comerciales en los sectores agroalimentario e industrial.

En esta edición, los compradores participantes han llegado desde 20 países de Europa, América y Asia, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Serbia, Hungría, o Lituania, además de Brasil, Canadá y Vietnam.

Una amplia representación internacional que ha permitido a las empresas aragonesas explorar oportunidades en mercados muy diversos sin necesidad de desplazarse fuera de la comunidad autónoma.