La mejora de la situación en el incendio de Ejulve (Teruel) permite iniciar la desescalada del operativo

Reunión del CECOPI este sábado en la sala de Crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La mejoría de la situación del incendio forestal de Ejulve (Teruel) puede llevar a que en las próximas horas se dé por estabilizado, por lo que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha decidido reducir el PROCINFO de Situación Operativa 2 a Nivel 2 a Situación Operativa 1 Nivel 1 y ha autorizado las primeras medidas de flexibilización. Así, el operativo continúa trabajando con un amplio dispositivo de efectivos de Infoar y la DPT para consolidar el perímetro, mientras se libera a la UME, además de a los medios del MITECO, la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza.

El incendio, iniciado el pasado lunes y que ha arrasado unas 3.000 hectáreas, mantiene evacuadas a más de un centenar de personas de cinco núcleos de población, cuyo regreso podría autorizarse este domingo, según ha avanzando el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, a la conclusión de la reunión del CECOPI en la Sala de Crisis del 112 Aragón. Además, se ha reabierto la carretera TE-39, mientras continúan cortadas la TE-8101 y la A-1702.

En el incendio de Ejulve ha habido pocas incidencias en el día de hoy. Lógicamente vamos desescalando y dejamos que los medios de otras comunidades autónomas vayan a otros incendios mucho más grandes, como los de Madrid y Castellón. Según nos ha dicho el director de extinción puede darse por estabilizado en las próximas horas", ha subrayado Bermúdez de Castro.

Ya este sábado por la mañana se ha autorizado el acceso a las explotaciones ganaderas y, desde las 17.00 horas, la entrada controlada a Cuevas de Cañart para atender a los animales domésticos.

Mientras tanto, al menos hasta este domingo por la mañana, continúan vigentes las medidas de protección para la población.

Durante la noche continuará un importante dispositivo de extinción integrado por ocho cuadrillas terrestres de INFOAR, ocho autobombas y tres técnicos, además de medios de los Bomberos de la DPZ.

El operativo mantendrá los trabajos de consolidación del perímetro y vigilancia de los sectores más sensibles durante la noche.

A lo largo de la jornada han intervenido también tres helicópteros, tres cuadrillas helitransportadas, un helicóptero de coordinación, la BRIF de Daroca, una Unidad UMAP, Bomberos de DPZ, DPT y del Ayuntamiento de Zaragoza. También la UME, ya desmovilizada.

En materia de protección civil, continúan las evacuaciones preventivas de Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader, El Higueral y La Algecira. Sin embargo, si la situación sigue evolucionando favorablemente la intención es que los vecinos puedan regresar a sus hogares progresivamente este domingo.

ESPERAN QUE LA LLUVIA AYUDE EN PLAN (HUESCA)

Por lo que hace referencia al incendio de Plan (Huesca), la compleja situación no ha variado y los medios de extinción continúan con las labores de refresco de la zona mediante el vertido de agua con medios aéreos dada la enorme dificultad y riesgo que presenta el acceso terrestre.

Las tormentas registradas este sábado en el área no han ayudado puesto que no han alcanzado la zona del incendio: "Seguimos echando agua en la zona superior; hoy hemos tenido episodios tormentosos pero la ley de Murphy ha pasado por la derecha y por la izquierda se ha hecho un pasillo justamente en la zona del incendio y ha llovido en la zona de Bielsa y en otra zona y ahí no ha caído una gota", ha lamentado el consejero, que ha confiado en tener algo más de suerte en las próximas horas.

Entre tanto, ha explicado que los medios de extinción han empleado "algunas formas de extinción novedosas", como la de llevar bolsas de agua a la parte superior del incendio y por caída con mangueras llegar hasta puntos del incendio. "Como no llueva, nos vamos a pegar echando agua todo el verano", ha advertido Bermúdez de Castro.

Mientras, el incendio de La Cerollera (Teruel), estabilizado este sábado por la mañana, va a mantener durante la noche cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y un APN vigilando que se registre algún punto de rebrote, además de algún medio aéreo en una base cercana por si resulta necesario este domingo.