Los mejores deportistas nacionales de paddle surf se dan cita este domingo en Zaragoza

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los mejores deportistas nacionales de paddle surf se dan cita este en Zaragoza este domingo, 10 de septiembre, donde se celebrará el tradicional Descenso Popular Amigos del Ebro, que cumple su novena edición.

Además, por segundo año consecutivo tendrá como aliciente extra la prueba competitiva de paddle surf en modalidad de larga distancia II SUP RACE.

Tras la buena acogida de 2021, esta competición se ha integrado por primera vez en la Liga Nacional de Fesurfing, por lo que se prevé la presencia de los mejores riders de toda España. Además, la prueba también es puntuable para la I Liga Aragonesa de paddle surf --SUP, por sus siglas en inglés--.

El evento se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, y la organizadora de la prueba, la piragüista internacional Selma Palacín. Las inscripciones se han cerrado con la participación de más de 250

navegantes tanto en piragua, skiff de remo, flautas, barco dragón y tablas de paddle surf.

El Descenso Popular Amigos del Ebro, organizado por el CD Monkayak Hiberus con la colaboración de la Federación Aragonesa de Piragüismo, es un evento deportivo no competitivo que busca acercar el río como un lugar de esparcimiento para la ciudadanía, donde disfrutar del ocio y tiempo libre desde la realización de una actividad náutica.

TRAZADO

El recorrido de 10 kilómetros, que empezará a las 11.00 horas, es el mismo tanto para el Descenso Popular como para la SUP RACE. Discurre por el tramo urbano del Ebro, que permite admirar la ciudad desde otro punto de vista, visionando los lugares más emblemáticos como el Pabellón Puente, la Torre del Agua, la Pasarela del voluntariado, el Puente de Piedra o la Basílica del Pilar.

El evento incluye una actividad de paseos solidarios en kayak y barco dragón, aptos para todos los públicos. Será el sábado 9 de septiembre de 17.00 a 21.00 horas, con el objetivo de promocionar los deportes náuticos. Además, entre las 18.00 y las 19.00 horas se celebrará una exhibición y carrera técnica de SUP para las categorías inferiores desde sub 8 a sub 16, prueba que forma parte de la liga aragonesa de SUP.

Esta cita cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza, dentro de su apuesta por la promoción de eventos deportivos, una de las líneas estratégicas de la candidatura para ser Capital Europea del Deporte 2026.