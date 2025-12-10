Las mejores imágenes del 101º Salón Internacional de Fotografía se exhiben en el Patio de la Infanta

Inauguración del 101º Salón Internacional de Fotografía organizada por Fundación Ibercaja y la RSFZ. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El poder de la fotografía y su capacidad para capturar momentos con un solo disparo protagonizan la exposición 101° Salón Internacional de Fotografía, organizada por la Fundación Ibercaja y la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza (RSFZ) en el Patio de la Infanta, en la capital aragonesa.

Esta muestra reúne las imágenes premiadas en el concurso de este año en seis categorías: la naturaleza, los viajes, las personas, la creatividad, el color y la monocromía. Una de las novedades de este año es que la muestra se realizará en dos fases, en este mismo espacio, del 10 de diciembre al 11 de enero y del 15 de enero al 11 de febrero.

A la inauguración y posterior entrega de premios han asistido el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; la jefa del Área de Cultura de la entidad, Mayte Ciriza, el presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Ignacio Palacín, y el comisario de la muestra, Antonio Morón.

La exposición fotográfica estará formada por 70 imágenes, todas ellos premiadas en el evento. Además, proceden de 15 países, desde España a Australia, pasando por China, Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos, Italia, Alemania o Austria. Se trata del certamen con exposición más antiguo, sin interrupción, del mundo y una de las iniciativas culturales con mayor tradición en la capital aragonesa, que nos acerca a las últimas tendencias del arte fotográfico.

Jose Luis Rodrígo ha expresado su agradecimiento a la RSFZ y ha querido darles la enhorabuena por su 101º aniversario: "Con estas referencias sobra decir que la calidad y los fotógrafos que forman parte de la muestra que hoy inauguramos son de primer nivel internacional: una exclusiva selección de 70 de fotografías impactantes y de gran diversidad".

La RSFZ, dedicada a la difusión y enseñanza de la fotografía, comenzó su andadura en 1922, por lo que la contemplan cien años de historia que los zaragozanos y los aficionados pueden celebrar admirando esta muestra colectiva.

RINCONES DEL MUNDO, NATURALEZA O DEPORTES, ENTRE LAS TEMÁTICAS.

Las 70 obras que reúne la muestra, han contado con diferentes protagonistas y se han distribuido en torno a las seis temáticas: 'Libre color', una mirada que explora más allá del clasicismo; 'Libre monocromo', con fotografías en blanco y negro; 'Creativa', una categoría que va más allá de las limitaciones y donde las fotografías pueden ser alteradas a nivel profesional; 'Naturaleza', con imágenes de paisajes o animales salvajes; 'Deportes', y 'Visión del mundo', una ventana a diferentes rincones de todo el planeta.

El presidente de la RSFZ, Ignacio Palacín, ha recalcado que cada obra que verá el público "refleja no sólo la belleza que ha observado el fotógrafo, el momento preciso que ha elegido, la técnica que tiene en el tratamiento o en la toma, la composición, sino que refleja sus experiencias, su sensibilidad, su experiencia de la vida y por tanto estamos viendo a los fotógrafos mostrarse aquí".

Además, hay una zona dedicada al 'Pin azul' de la fotógrafa Diana Chan, un reconocimiento que se concede al fotógrafo con un mayor número de obras premiadas y aceptadas en el certamen. Esta fotógrafa, procedente de Hong Kong, posee cuna brillante trayectoria internacional y obtuvo el premio FIAP Best of the best winner en el año 2022.

Este año, la Insignia Especial de la RSFZ al mejor autor se ha otorgado al zaragozano Santiago Chóliz, mientras que la medalla de oro ha sido para Josemi Díez, por 'Zapato sin cordón' en la categoría 'Creativa'. FIAP ha entregado su medalla de oro a Ramiro Saez Linares, por 'Alegría', en la misma categoría.

El Salón de este año se ha caracterizado por el "alto nivel y la gran calidad" de las casi 3.000 fotografías presentadas por parte de 201 autores y procedentes de cerca de 40 países; entre ellos algunos de los fotógrafos españoles e internacionales más reconocidos.

"De esas 3.000, el jurado ha seleccionado 900 fotografías y de las 900, aquí vamos a poder ver 70", ha considerado el comisario de la muestra. "En este momento serán 49 porque hemos preferido darle visibilidad con un formato y un tamaño más grande y poner solo dos o tres secciones: libre color, deportes y creativa; y en enero pondremos el resto de secciones, libre monocromo, visión del mundo y viajes y naturaleza", ha recalcado Morón.

La creatividad, la dificultad, la belleza y el concepto de la sostenibilidad han sido las protagonistas de cada una de las fotografías expuestas y seleccionadas bajo las normas de la Federación Internacional de Arte Fotográfico (FIAP) y de la Confederación Española de la Fotografía (CEF).

A través de esta exposición, Fundación Ibercaja ha apostado por acercar el arte a toda la sociedad, en este caso a través de la fotografía, la visión y el objetivo de profesionales reconocidos a nivel internacional.

Su director general ha apuntado que en la entidad siempre buscan acercar el arte y la cultura a la sociedad y ha finalizado con una frase del fotógrafo Robert Capa: "Las fotografías están ahí esperando a que las hagas, la verdad es la mejor fotografía", ha apuntado Rodrigo.