El mercado inmobiliario en Aragón vende "más del doble" que en 2024 con una demanda que "está desbordando" a la oferta

El director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario, Luis Fabra, durnate su exposición del últio informa del mercado inmobiliario de Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Aragón mantiene su tono dinámico con un incremento del 20% en el número de operaciones realizadas en el segundo trimestre del año --de abril a junio--, respecto al mismo periodo del año pasado, impulsada por una demanda que "está desbordando" la oferta existente y que hará que continúen los precios al alza.

Así lo ha reconocido el director general de Grupo Plaza 14, Fernando Montón, en la presentación del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón que se ha presentado este jueves en el espacio Xplora de Ibercaja en Zaragoza.

Se trata de un trabajo impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón e Ingennus.

Por su parte, el director de la Cátedra, Luis Fabra, ha explicado que esa demanda creciente pese al alza de los precios se debe "a la expectativa de aumento e intensificación de los mismos y está apoyada por el importante soporte de la financiación hipotecaria".

Fabra también se ha referido al entorno socioeconómico "favorable", que está incidiendo de manera positiva en la evolución del mercado inmobiliario, por el crecimiento del número de habitantes, la formación de nuevos hogares, el vigor de la actividad económica y los datos de empleo y salarios.

4.658 OPERACIONES REGISTRADAS

Las 4.658 operaciones registradas representan la segunda mejor cifra alcanzada desde el tercer trimestre de 2007 en una tendencia que no muestra visos de freno, salvo que se agoten las unidades a la venta. Y ni el leve retroceso del 3,8% respecto al primer trimestre, explicado por la reducción puntual de la vivienda nueva (-21%) y la influencia del peso de cada nueva promoción que se pone a la venta, suponen freno alguno.

"Estamos vendiendo más del doble de las unidades que vendíamos el año pasado y al cierre de junio hemos atendido a más clientes y hemos recibido más contactos que todos los que recibimos en el año completo. Los compradores de vivienda no se han ido de vacaciones", ha confesado Montón.

Un ímpetu alimentado por el "ansia" que muestran muchos compradores, ha reconocido el jefe de Desarrollo de Negocio Promotor Ibercaja Banco, Jorge Aguerri. Ese "pensamiento rápido" a la hora de decidir la adquisición de una vivienda acaba es el que acaba encontrando premio, ha advertido Montón.

"Hoy la opción para poder comprar la vivienda que te gusta y al precio que te han informado es el pensamiento rápido. Quien sigue el proceso analizar y comparar, se va a poder encontrar con que no tiene la vivienda o que el precio se ha incrementado y no lo decimos nosotros, sino que vemos como gente que viene, compra o gente que viene, estudia, viene al mes y ya no tiene esa vivienda", ha apuntado.

La situación plantea el reto de acelerar el proceso de construcción. En ese sentido, el director general de Grupo Plaza 14 ha indicado que se han visado 3.191 viviendas para obtener licencia frente a las 3.478 compraventas registradas. "Seguimos poniendo menos viviendas en el mercado que las que se están vendiendo y esto es lo que tendríamos que intentar invertir. Se han iniciado 2.425 viviendas y se han terminado 2.100. Tendríamos que ser capaces de intentar iniciar más y terminar más al año", ha apostillado.

Un desafío para el que no ayudan factores como el número menguante de constructoras o la falta de mano de obra y que lleva, ha detallado Montón, a que una obra que antes costaba ejecutar 18 meses, ahora probablemente lleve 22-24 meses. A ello se suman los costes de construcción, "que evidentemente aplanaron su curva, pero siguen evolucionando al alza", ha añadido.

A esos problemas se suma, ha lamentado el arquitecto socio y responsable de Cuentas Nacionales en Ingennius, Fernando Used, la "lentitud" de los desarrollos de suelos urbanizables en ciudades como Zaragoza y Huesca. "No podemos estar con un plan especial empezado en el año 22 y estar en el año 2025".

TRABAS QUE FRENAN

Used ha asegurado que existe "suelo suficiente", criticando los requisitos que se exigen: "Nos vuelven locos a los técnicos con estudios de ruido y de inundabilidad. Cuando no depende del promotor me parece un poco ridículo. O ponemos todos que vayamos a 10 por hora y los asfaltos sean zonas absorbentes y todos los autobuses sean eléctricos o no podemos evitar el ruido, no nos vamos a poner barreras como en las autopistas".

En cuanto al precio de los inmuebles residenciales, el segundo trimestre concluyó con un importe de 1.636 euros por metro cuadrado, nivel máximo desde el primer trimestre de 2012.

Este precio supone un avance del 1,8% respecto al de cierre de marzo de este año, situándose la tasa interanual en el 7,2% al finalizar el segundo trimestre. Un incremento que se ha visto estado impulsado por el segmento de vivienda nueva, donde la subida de precios trimestral ha sido del 2,9% y el avance interanual del 7,2%; mientras que la vivienda usada presenta un incremento del 1,6%, con una tasa interanual del 7,6%.

En cuanto a la distribución, la compraventa de vivienda usada ha contabilizado un aumento del 1,6% en el trimestre, alcanzando las 3.793 operaciones, mayor resultado obtenido desde el tercer trimestre de 2005. En vivienda nueva, el número registrado ha sido de 865 compraventas, que ha supuesto una reducción trimestral del 21,9%, pero un incremento del 27,8% respecto al mismo trimestre del 2024.

El arquitecto socio en Ingennus Fernando Used ha aclarado que el mercado debe seguir adaptándose a las nuevas exigencias de eficiencia energética "existen nuevas tendencias en las tipologías de promociones y las formas de residencia.

Ante la actividad económica en alza de la comunidad autónoma, la falta o necesidad de vivienda y, en general, de hogares para la población, están surgiendo nuevas formas de convivencia en Aragón con nuevos proyectos de residencias, coliving y alquiler que pueden acelerar esos procesos constructivos ahora insuficientes ante la demanda existente y la tendencia creciente del futuro.

TIPOS ESTABLES

Respecto a la vía de pago para la adquisición de estas viviendas, la financiación de la operación a través de una hipoteca continúa siendo favorecido por la senda bajista de los tipos de interés. El informe refleja que el porcentaje de hipotecas con respecto a compraventas se sitúo en el segundo trimestre del año 2025 en el 60,7% (59,59% en el primer trimestre de 2024), con un crecimiento interanual del 21,3%. Esto es, desde junio de 2024 hasta el mismo mes de este año, el número de hipotecas sobre vivienda ha sido de 10.999.

El jefe de Desarrollo de Negocio Promotor de Ibercaja, Jorge Aguerri, ha trasladado: "Junto al respaldo de la favorable evolución de la concesión de crédito, debe destacarse el importante impacto derivado del descenso de los tipos de interés, que está favoreciendo las condiciones financieras de los demandantes de crédito hipotecario y, con ello, la propia dinámica del mercado inmobiliario".

Tras repasar el mercado residencial e hipotecario, los ponentes han presentado las conclusiones del informe para el resto de segmentos del inmobiliario. El más destacado, al igual que en el informe correspondiente anterior, ha sido el de las naves.

Las operaciones de compraventa de esta tipología de activos se han cifrado en 210, muy próximo a los máximos desde el primer trimestre de 2009, con un crecimiento trimestral del 1,9%. En los últimos 12 meses, se han cerrado 774 compraventas de este activo, con un incremento del 24,0% interanual.

La compraventa de locales ha sido de 417 operaciones, lo que supone un descenso trimestral del 12,2% y en los últimos doce meses se han registrado 1.737 compraventas, la cifra más alta desde el interanual del primer trimestre de 2008, con un incremento interanual del 17,8%.