Miguel Jaime (CHA) critica que el acuerdo PP-Vox también ignora la Ley de Dinamización Rural

Archivo - El diputado de CHA, Miguel Jaime. - CHA - Archivo

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) Miguel Jaime ha expresado su crítica al acuerdo PP-Vox para la formación del nuevo Gobierno de Aragón porque, según advierte, "también deja fuera una herramienta clave para el futuro del medio rural como es la Ley de Dinamización del Medio Rural".

Jaime señala que el documento presentado por ambas formaciones "apuesta sobre el papel por aumentar el Fondo de Cohesión Territorial, pero es claramente insuficiente si no va acompañado de una estrategia global y estructurada como la que recoge la ley aprobada en la pasada legislatura".

"El problema no es solo cuánto dinero se pone, sino cómo se planifica y ejecuta. Ya hemos visto que en la anterior legislatura hubo más promesas, pero menos ejecución. No podemos repetir los mismos errores", advierte.

CHA considera especialmente preocupante que el acuerdo "no haga ni una sola mención a la puesta en marcha de la Ley de Dinamización del Medio Rural", una norma que fue diseñada para coordinar políticas públicas, fijar población y garantizar servicios en el territorio, según recuerdan los aragonesistas.

Miguel Jaime insiste en que "la lucha contra la despoblación no puede reducirse a medidas aisladas ni a anuncios sin concreción", y reclama al futuro Ejecutivo que recupere esta ley "como eje vertebrador de una política seria y eficaz para el medio rural".

Finalmente, el diputado de CHA subraya que su formación "seguirá defendiendo un modelo de desarrollo equilibrado para Aragón, en el que el medio rural no sea una cuestión secundaria, sino una prioridad política real y con recursos bien gestionados".