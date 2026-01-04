'Mihura, el último comediógrafo' homenajea a golpe de risa al autor del absurdo en el Teatro Principal

Cartel de 'Mihura, el último comediógrafo'. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Mihura, el último comediógrafo', rendirá homenaje al dramaturgo madrileño Miguel Mihura, pionero del teatro del absurdo, con seis funciones en el Teatro Principal de Zaragoza entre el 6 y el 11 de enero.

La propuesta escénica tiene como punto de partida la obra 'Tres sombreros de copa', escrita en 1932, pero que nadie quiso estrenarla hasta 20 años después.

Mihura protagoniza la obra en dos momentos de su vida: en su juventud y en su madurez, desde la que repasa sus éxitos y sus fracasos, sus amores y sus desamores.

Al Mihura joven le da vida David Castillo, quien se dio a conocer en la serie 'Aída', pero también cuenta con una carrera teatral con obras como 'Retorno al hogar' de Harold Pinter, dirigida por Daniel Veronese, o 'Pedro de Urdemalas', con la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Rulo Pardo es el Mihura maduro que sirve como hilo conductor, quien tiene un amplio bagaje teatral como fundador de la compañía Sexpeare, además de incursiones en el audiovisual con su participación en series como 'Arde Madrid' de Paco León y Ana R. Costa o 'El ser querido', la próxima película de Rodrigo Sorogoyen.

El escenario del Teatro Principal retrocederá en el tiempo para convertirse en el camerino de una compañía de variedades y en los bastidores y bambalinas de teatro por los que pasarán personas que marcaron su vida personal y figuras como Enrique Jardiel Poncela o Pedro Muñoz Seca, Agustín González o Fernando Guillén, quienes acompañaron a Mihura en diferentes etapas de su vida.

Kevin de la Rosa, Paloma Córdoba y Esther Isla encarnarán a algunos de estos personajes que irán desfilando por el escenario. Cierran el elenco Esperanza Elipe, una de las caras más conocidas de la comedia por su participación en series como 'Camera Café', y Álvaro Siankope, quienes protagonizan el juego metateatral como la heredera de Mihura y el escritor de una obra de teatro sobre él.

HOMENAJE

'Mihura, el último comediógrafo' es un homenaje a los artesanos del teatro, a sus cómicos y en especial al autor madrileño, al que el éxito tardó en llegar a pesar de que creó 'Tres sombreros de copa' antes de llegar a la treintena.

Una edad similar tiene Adrián Perea, quien firma un texto que parte de los claroscuros de la biografía de Mihura para ir más allá y descubrir los entresijos del oficio de comediantes y comediógrafos, ayudado por la carcajada y mezclando la realidad y la ficción.

En la dirección está Beatriz Jaén, graduada como Perea de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y quien en 2022 recibió el premio de la ADE a Directores emergentes 2022 por la obra 'Breve historia del ferrocarril español'.

La obra subirá al escenario del Teatro Principal desde este martes y hasta el domingo. Las funciones comenzarán a las 20.00 horas, excepto las del día 6 y 11 de enero, que comenzarán a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de entre 5 y 25 euros, con entradas bonificadas en la sesión del martes 6.