Unas mil personas se concentran en Zaragoza para pedir a Pedro Sánchez que defienda "la unidad de España"

Publicado 12/01/2020 14:22:54 CET

Alrededor de 1.200 personas, según datos de la Policía Nacional, se han concentrado este domingo en Zaragoza para pedir al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que defienda "la unidad de España". La protesta ha transcurrido de forma pacífica y ha durado algo menos de una hora.

El encargado de leer el manifiesto de esta concentración en la capital aragonesa ha sido el diputado de Vox por Zaragoza, Pedro Fernández, quien, en declaraciones a los medios de comunicación, ha subrayado que la movilización --convocada por la plataforma España Existe bajo el lema 'Por un gobierno que respete la Constitución y la Soberanía'-- tiene como objetivo "dar una respuesta en la calle a lo que está ocurriendo en el Gobierno de España".

De esta forma, ha criticado que Pedro Sánchez haya sido investido presidente gracias a las abstenciones de Bildu y ERC. "Se ha apoyado en partidos separatistas que quieren romper España, cualquier patriota decente tiene que luchar y enfrentarse a ello con toda la fuerza política y jurídica que sea capaz", ha dicho.

El manifiesto que ha leído en la concentración ha destacado que existe "una España que no siente vergüenza de su identidad, que no rechaza su épica ni su historia, fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados, con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo".

"Lo que hoy nos une no son las ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio".

Así, ha agregado que los españoles tienen una historia "forjada por generaciones pasadas y presentes" que deben "guardar y proteger para las generaciones futuras". Por todo ello, "nos concentramos para exigir al Gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad".

"ENEMIGOS DEL ORDEN CONSTITUCIONAL"

"Exigimos al Gobierno de España que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presidente del Gobierno que, como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont. Exigimos a Pedro Sánchez que defienda el fundamento de la Constitución que es la Unidad de España y detenga al condenado Quim Torra", ha apuntado Pedro Fernández.

En este punto, ha incidido en que "dentro de España" caben "todos" los ciudadanos menos "los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia, como ya han hecho los aliados de este Gobierno en países hispanoamericanos".

En esto momentos "de profunda descomposición y crisis nacional" ha llamado "en defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos. También a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados; somos conscientes de que una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España".

"No hay Gobierno nacional ni entidad supranacional que pueda usurpar lo que pertenece a todos y cada uno de los españoles: su patria", ha agregado.

AYUNTAMIENTOS DE TODA ESPAÑA

Esta protesta se ha convocado frente a los ayuntamientos de toda España. En concreto, en la provincia zaragozana, además de en la capital, ha habido protestas en Zuera, Caspe, Tarazona, Épila y Calatayud.

En Huesca ciudad el manifiesto ha sido leído por el diputado autonómico de la formación verde, David Arranz, y la concentración también se ha organizado en Barbastro, Binéfar, Fraga, Jaca y Monzón.

El secretario general de Vox y diputado en el Congreso, Javier Ortega Smith, ha estado presente en la concentración convocada en la capital turolense, donde ha leído el manifiesto. Además, esta tarde estará en otro acto, organizado bajo el lema 'Teruel existe porque España existe' en el Teatro Marín de la ciudad.