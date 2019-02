Miles de turolenses salen a la calle para reclamar "un trato de igualdad en la Sanidad"

Publicado 10/02/2019 13:18:11 CET

TERUEL, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de turolenses han salido este domingo a la calle para reclamar "un trato de igualdad en la Sanidad" y más médicos especialistas. La manifestación ha empezado en la plaza del Torico y ha finalizado frente al Hospital Obispo Polanco.

La protesta ha sido convocada por la plataforma Teruel Existe, la Federación de Asociaciones de Vecinos 'San Fernando' y la plataforma 'La sanidad de Teruel importa', bajo el lema 'Sanidad: exigimos trato de igualdad para Teruel'. Los asistentes han acudido con carteles en los que se podría leer 'Ser pocos no resta derechos, 'Con la salud no se juega' y 'Ni excusas ni parones, hospital en condiciones'.

Ninguna de las pancartas que se han llevado en la manifestación llevaban logotipos políticos ni de organizaciones, ya que se trata de "una convocatoria ciudadana", ha precisado el portavoz de Teruel Existe, Manuel Gimeno, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, con esta manifestación los convocantes reivindican más médicos especialistas, sobre todo de reumatología y otorrinolaringología, y pretenden apoyar a los profesionales del Hospital Obispo Polanco.

Gimeno ha recordado que "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la queja de la jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Obispo Polanco, quien ha tenido que hacerse cargo de esta unidad en solitario, ya que están vacantes las otras dos plazas existentes.

Ha sostenido que existe "un problema de especialistas" en toda España por una "muy mala coordinación" del Ministerio de Sanidad con las universidades, las comunidades autónomas y las comisiones nacionales de especialidades. "Nadie puede entender cómo no se tenía prevista una situación con la que decíamos que nos íbamos a encontrar hace más de 20 años".

Ha subrayado que esta situación no es "un hecho puntual" sino que es algo que ha pasado en más ocasiones con otros especialistas. En este punto, ha incidido en que si no existiese un problema real "no habría salido tanta gente a la calle", y es que ha asegurado que ha sido una protesta "masiva".

"Son tantos los turolenses que se han manifestado para exigir igualdad en la Sanidad para Teruel que no cabían en la plaza del Torico, cuando estábamos cruzando el viaducto seguía saliendo gente de la plaza, creo que ha sido una de las protestas más masivas que ha vivido la ciudad", ha subrayado.

Sobre el anuncio realizado este sábado por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de que la firma del acta del inicio de las obras del nuevo hospital de Teruel será el 25 de febrero, ha lamentado que ya ha habido muchos anuncios en los que se decía que iban a comenzar los trabajos de este centro hospitalario, por lo que ha puesto en duda que esta vez vaya a ser la definitiva: "Lo que valoraré será la obra terminada", ha aseverado.