La militancia de Vox, a la espera de los resultados consolidados en el cuartel general electoral

Los militantes de Vox, a la espera de la comparecencia de los candidatos en la noche electoral del 8F. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de militantes de Vox están a la espera de los resultados consolidados de las elecciones autonómicas de este domingo, 8 de febrero, en Aragón. Se encuentran en un espacioso salón del Hotel Reino de Aragón, que el partido de Santiago Abascal ha convertido en su cuartel general esta noche.

Periodistas, cargos del partido, como el diputado de la DPZ Carlos Rodrigo, y militantes de Vox comparten espacio en este céntrico hotel, en el Coso de Zaragoza, donde este partido ha dispuesto amplios monitores de televisión conectados a las principales cadenas para que todos puedan seguir los resultados de los primeros escrutinios, que son favorables al partido que en estos comicios encabeza el turolense Alejandro Nolasco.

Aunque las cifras bailan a medida que va avanzando el recuento de votos en las mesas electorales y su comunicación a la Junta Electoral, todo parece indicar que el PP ganará las elecciones autonómicas, siguiendo como partido más votado y con más escaños en las Cortes de Aragón, mientras que Vox podría duplicar el número de asientos en el hemiciclo aragonés, pasando de siete a catorce, y el PSOE se situaría en torno al suelo histórico que marcó Javier Lambán en 2011, con 18 diputados, aunque queda mucha noche y no se ha escrutado aún ni la mitad de los votos. Todo está sin confirmar.

A la entrada del salón donde se concentran los seguidores de Vox y los medios de comunicación se ha colocado una mesa con decenas de pulseras, que se regalan, con la bandera de España y las siglas de Vox, también el lema de campaña.

Mientras algunos toman botellines de agua y comentan 'la jugada', otros salen por la puerta giratoria del hotel para fumar un cigarrillo ya en la calle Coso, en pleno centro de la capital aragonesa. Otros guardan su asiento en las primeras filas frente al estrado que lleva el eslogan de esta campaña, 'Sentido común', donde en un rato comparecerán los líderes de Vox en Aragón para valorar los resultados.

La noche está siendo larga porque los candidatos de Vox han decidido comparecer ante la Prensa en una sola ocasión, cuando los resultados sean poco menos que definitivos, y algunos han aprovechado para corear eslóganes como 'Hay que votar a Vox', seguidos de aplausos. Luego seguirá la fiesta.

