El militar de la UME herido grave en Riglos (Huesca) se encuentra estable y fuera de peligro

Militares de la UME durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domingo la cif - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fuentes del Gobierno de Aragón han confirmado que el profesional de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza se encuentra "estable y fuera de peligro" y queda ingresado en planta.

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo, 16 de agosto, y otros tres están heridos, tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se han concentrado en esta jornada los esfuerzos del operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Uno de los heridos es el trasladado al Hospital Miguel Servet y los otros dos están en el Hospital de Jaca con heridas de carácter leve.

La UME ha estado presente en el operativo de extinción este domingo con cuatro secciones trabajando de manera simultánea y con 120 efectivos trabajando en primera línea, 12 autobombas, dos nodrizas y dos bulldozer. El dispositivo total ha superado los mil efectivos y los 40 medios aéreos.

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos continúa activo, con una superficie provisional afectada de 17.500 hectáreas. El objetivo del dispositivo durante las próximas horas es consolidar la contención lograda en los sectores más comprometidos, mantener la vigilancia sobre el entorno de Peña Oroel y garantizar la seguridad de la población, con la máxima prudencia ante la evolución meteorológica prevista.