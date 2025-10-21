El Ministerio de Cultura licita la redacción del proyecto de la primera fase de restauración de la catedral de Huesca

HUESCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha publicado este martes en el Portal de Contratación del Estado el anuncio de licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio y coordinación de seguridad y salud y dirección de obra y de ejecución de las obras de consolidación y restauración de la envolvente y actuaciones urgentes en la catedral de Huesca.

La intervención propuesta se enmarca dentro del Plan Nacional de Catedrales y sigue la ruta establecida en el programa del Plan Director de la catedral de Huesca, que presentó el Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, el pasado mes de diciembre.

El contrato contempla la redacción del proyecto técnico y dirección de las obras previstas y se centra en aquellos trabajos que se consideran prioritarios para garantizar la conservación de la catedral. En este sentido, destacan la realización de las acciones necesarias para consolidar y restaurar las fachadas y cubiertas del edificio en el sector correspondiente a la iglesia-catedral. También se consolidarán restos arqueológicos ubicados en el entorno del claustro.

El contrato está valorado en 294.949,60 euros y tiene una duración de 30 meses, de los cuales los 6 primeros meses se destinarán a la redacción del proyecto y los 24 meses restantes a la dirección facultativa, ejecutiva y de coordinación de seguridad y salud de las obras.