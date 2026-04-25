El Ministerio de Industria impulsa proyectos innovadores por 35,7 millones de los que 9,5 son en la provincia zaragozana

Archivo - Fábrica de la empresa Tereos Syral en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de SEPIDES, ha hecho público las primeras adjudicaciones de ayudas del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial (CVI). En total se adjudican, en la propuesta de resolución provisional, hasta 35,7 millones de euros a 28 proyectos, de los que 4 son de la provincia de Zaragoza y suman 9,5 millones de euros.

Entre los proyectos aragoneses que tendrán financiación del Ministerio de Industria figura el de Scanfisk Seafood, S.L. dirigido al rediseño y validación experimental de tecnologías para la reducción del impacto ambiental y la mejora de la seguridad alimentaria en procesos de transformación de pescado (ZERO), en Zaragoza. De los 1.219.116,26 euros de presupuesto tendrá una propuesta de subvención ministerial de 548.602,00 euros.

Otro es el de Megasider Zaragoza, S.A.U. dedicado a inversiones innovadoras en robótica y soluciones digitales para incrementar el nivel de protección del medio ambiente en la planta de esta empresa en Zaragoza, que tiene un coste de 1.312.000,00 euros y la subvención provisional alcanza los 383.360,00 euros.

El tercero es el de mayor cuantía y corresponde a Tereos Starch & Sweeteners Iberia, S.A.U. consistente en un sistema de tratamiento y valorización de efluentes industriales en Zaragoza, cuyo presupuesto financiable es de 19.725.536,95 euros y la propuesta provisional de subvención llegaría a los 7.890.214,00 euros.

El cuarto y último es el presentado por Rivasam Intercontinental, S.A. sobre un modelo predictivo avanzado para la integración y optimización de sistemas de eficiencia energética. Se localiza en Zuera (Zaragoza) tiene un presupuesto de 1.205.553,73 euros y la propuesta de subvención sería de 723.322,00 euros.