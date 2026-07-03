El Ministerio presentará alegaciones al recurso del Gobierno de Aragón a la regularización de inmigrantes

Archivo - Filas de migrantes en el Ayuntamiento de Zaragoza para llevar a cabo los trámites para la regularización extraordinaria. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentará alegaciones al recurso del Gobierno de Aragón a la regularización extraordinaria de inmigrantes. Ha señalado que el texto del proceso cuenta con el respaldo del Consejo de Estado, cumple con el ordenamiento jurídico español y europeo.

El Tribunal Supremo, el pasado mes de mayo, ya desestimó adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarrollándose con total normalidad, ha trasladado desde el ministerio de Elma Saiz, que trabaja en coordinación con la Abogacía del Estado para aclarar las cuestiones planteadas.

Una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva está cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "En caso de elevarse, esta cuestión prejudicial interpretativa serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión", han apuntado.

El Ministerio ha querido trasladar a los solicitantes un mensaje de tranquilidad porque "la norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario". No obstante, ha apostillado que "la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español".

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha manifestado a través de su cuenta en la red social 'X', que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón "tendrá que explicar a empresarios y sindicatos por qué boicotea una medida que llevan años reclamando. Y a los aragoneses, por qué su obsesión contra el Gobierno de Sánchez pesa más que los beneficios socioeconómicos que la regularización traerá a nuestra tierra".